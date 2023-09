Exportaciones a Venezuela aumentaron 4,9% entre enero y julio

PESE A los altibajos comerciales, las ventas externas de Colombia hacia Venezuela aumentaron 4,9%, frente al mismo periodo de 2022. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se ha ido desacelerando en los últimos meses. De igual forma, el paso fronterizo de Cúcuta viene retomando un peso importante en la salida de bienes nacionales hacia Venezuela.

El próximo 26 de septiembre se cumple un año desde la reapertura de la frontera. Es así como desde septiembre de 2022 hasta julio de 2023, lo que equivale a 11 meses, se han registrado US$ 591,2 millones en exportaciones colombianas hacia el país vecino. Esto representa un incremento en comparación con el mismo periodo anterior, durante el cual las exportaciones alcanzaron los US$ 485,3 millones.

Los números también son positivos si se mira el acumulado de 2023. En los siete primeros meses del año, las exportaciones colombianas al país vecino alcanzaron la cifra de US$ 359,2 millones.

Cabe recordar que en 2008 las ventas externas hacia Venezuela se ubicaron en un nivel superior a los US$ 6.000 millones, representando el 18% del valor total nacional exportado.

Otro dato para destacar es que, en el primer semestre del 2023 se ha presentado un incremento en el número de empresas exportadoras con un total de 736, lo que equivale a una variación positiva de 27,3% (158 empresas) respecto al mismo periodo de 2022, cuando el número de empresas exportadoras era de 578.

Metas

Por otro lado, es oportuno recordar que en diciembre de 2022 se alcanzaron exportaciones a Venezuela por US$ 63,4 millones, la cifra más alta de los últimos meses, lo cual presagiaba un buen 2023. No obstante, ningún mes de este año ha superado la barrera de los US$ 60 millones.

Al examinar los datos más recientes correspondientes al periodo de abril a julio de 2023, se observa una disminución en las exportaciones, comparado al mismo lapso de 2022. Esta caída se atribuye a varios factores, incluyendo una reducción en las exportaciones de productos químicos, alimentos, bebidas y tabaco, materias plásticas, así como hierro. A pesar de esta variación negativa, se ha registrado un aumento en las exportaciones de combustibles y metales, incluyendo sus manufacturas.

“Todavía existen retos en la facilitación del comercio de la frontera en Cúcuta, en los cuales es esencial trabajar para que los empresarios colombianos retomen la confianza para transitar por este paso fronterizo, teniendo en cuenta las ventajas competitivas que se pueden tener allí”, manifestó Javier Díaz, presidente de Analdex.

De igual forma, el dirigente gremial señaló que el paso fronterizo de Cúcuta viene ganando en participación en las exportaciones totales de Colombia a Venezuela, frente a otros puntos de salida.