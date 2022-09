Excedentes de Ecopetrol y mayor tributación cubrirán adición presupuestal

Uno de los proyectos más importantes que actualmente cursa en el Congreso es sobre el Presupuesto General para el 2023. Esta iniciativa, cuyo monto quedó aforado en $405,6 billones, está a la espera de continuar su debate en el Legislativo y de que se ajusten las partidas para algunos sectores fundamentales. Por esta razón el viceministro general de Hacienda, Diego Guevara, indicó a EL NUEVO SIGLO cómo avanzan los últimos cambios que va a promover el Gobierno dentro de la iniciativa.

EL NUEVO SIGLO: Varios sectores lograron una importante adición presupuestal, como el agro y Presidencia, pero ¿de dónde saldrá ese dinero?

DIEGO GUEVARA: De los $14 billones de la adición, es importante insistir en que alrededor de $7,5 están en los rubros de ingresos corrientes; por medio del crecimiento económico tenemos una mayor tributación, esto es importante decirlo. Adicionalmente, se tendrán unos excedentes de Ecopetrol y unos recursos de financiamiento externo a los que vamos a acceder, ese es el cubrimiento de los recursos.

Los acuerdos

ENS: ¿Cómo lograron llegar a esos acuerdos?

DG: Fue en principio un consenso que se hizo en el consejo de ministros, el pasado sábado en Riohacha. Después de esa reunión, el ministro Antonio Ocampo nos dio algunas líneas claves alrededor de las prioridades que se habían discutido. Entonces desde el Ministerio de Agricultura se hizo mucho énfasis en los temas de reforma agraria y el Presidente estuvo de acuerdo, así que allí hay un rubro de $2 billones para ese sector bajo esa justificación y hay $1 billón importante en el área de inclusión social, que está asociado a los temas de lucha contra el hambre, que son los programas bandera.

ENS: ¿Qué se decidió con el incremento de salarios?

DG: Se consideró que tenemos gastos de funcionamiento de alrededor de $3,8 billones, de los cuales cerca de $2,4 están orientados a nivelar los salarios por la alta inflación; básicamente es para que los salarios del sector público puedan ser actualizados, como lo dice la ley, con la inflación, y ahora tenemos un aumento importante este año. Pero hay otros rubros que se tuvieron en cuenta como educación con $1,3 millones, y $1 billón también para vivienda, específicamente vivienda rural y agua. Asimismo, los ponentes han solicitado revisar el sector transporte, porque se debe revisar el tema de vías terciarias, para poder asignarle un mayor monto. Estos rubros están fundamentalmente en línea con el programa del Pacto Histórico y que han sido las líneas guías del Gobierno.

Distribución

ENS: ¿Cómo será la distribución de los $77 billones que se están destinando para el pago de deuda?

DG: Los $77 billones de servicio de la deuda son los mismos $77 billones que se habían dejado radicados en el presupuesto original que presentó el gobierno Duque por $391 billones. En la adición no se les da nada, porque básicamente en la política macroeconómica, la responsabilidad es una prioridad, saldar las obligaciones con los acreedores para mantener las buenas señales y seguir teniendo acceso a los mercados.

Dentro de esta adición de los $14 billones hay un rubro de alrededor de $3 billones, pero que va a ser para deuda con multilaterales; específicamente lo ha hecho el ministro de Hacienda, más líneas especiales que va a dar la Agencia Francesa de Desarrollo y algunas bancas multilaterales. La idea es buscar deuda a menor costo con multilaterales porque el mercado está mucho más caro en esta temporada por los vientos de recesión mundial.

Las calificadoras

ENS: El ministro viajó a Nueva York para hablar con las calificadoras e intentar recuperar prontamente el grado de inversión del país. ¿Cómo le fue?

DG: Uno de los objetivos del Ministerio de Hacienda y del Gobierno es mantener la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, la reforma tributaria busca un poco nivelar esa desigualdad que hay entre el gasto social y la responsabilidad pública y la responsabilidad fiscal y el pago de la deuda.

Hoy por hoy no vamos a hacer una política social a costa de no pagar. Le estamos apostando a pagar deuda, y más bien tratar de enfrentar los retos, enviar una señal de que con esta tributaria se garantiza el juicioso cumplimiento de la deuda, darles una buena señal a los mercados en términos de consolidación fiscal del país y avanzar hacia una senda de una pronta recuperación de la calificación.

Por ahora no creo que sea un resultado que se vaya a dar en el corto plazo, pero esperamos que en el mediano plazo y una vez pase la turbulencia de posible recesión, se restablezca la confianza de los mercados de deuda, de emisión de títulos de deuda colombianos.

ENS: ¿Ustedes tienen previsto un plan de choque en caso de recesión en EE.UU. o Europa?

DG: Hoy por hoy en los escenarios de recesión claramente los actores financieros emigran hacia activos refugios. Y los títulos en los portafolios de los países emergentes no lo son y esto genera un mayor incremento en las tasas de interés; ese es el escenario de incertidumbre. Sin embargo, las tasas de interés de lo que se ha contratado no van a cambiar y están acordadas, por eso lo que estamos tratando de hacer con el Gobierno es buscar canales de deuda fundamentalmente con mecanismos multilaterales no condicionados.

Los recursos para pensiones

ENS: ¿Qué se espera que entre para el sector de pensiones con el recaudo de la reforma tributaria por $25 billones?

DG: Lo primero es que se apruebe la reforma, pedir un monto específico y ya después con Prosperidad Social y con los diferentes actores, y si de alguna manera se queda en deuda con el presupuesto general y no se logra hacer adiciones significativas, pues complementar.

Pero por ahora creo que hay que primero aprobar la reforma para consolidar el proceso, pero aparte de esa reforma por supuesto fortalecer la política social y los programas del pilar social de pensiones, que es parte importante de las promesas del Pacto Histórico.

ENS: ¿Han calculado cuánto podría costar este programa?

DG: No tenemos los datos, más allá de la indicación del Presidente, tendríamos que hablar con Prosperidad Social, con Colpensiones, con el Ministerio de Trabajo, hacer todo este análisis, pero por ahora nuestras fuerzas están concentradas en tributaria y presupuesto.

ENS: ¿Ya tienen un desglose de cómo se distribuirían estos posibles $25 billones que se recojan?

DG: Por ahora el equipo técnico del Viceministerio, que está encargado de los temas de reforma tributaria para primer debate, aspirar a tener una fuente de uso mucho más específica para mostrarla a los congresistas.

ENS: ¿En cuánto tiempo se dará ese primer debate?

DG: Creo que en unas dos semanas se podría estar dando el primer debate, todo depende la agenda, pero para octubre debería estar moviéndose ya fuertemente el debate de tributaria.