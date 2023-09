Surgen dudas sobre cumplimiento de regla fiscal por el Gobierno

Desde distintos sectores de la actividad económica, está aumentando la incertidumbre sobre si el gobierno va a cumplir con la meta de regla fiscal para este año.

En declaraciones conocidas por EL NUEVO SIGLO, las dudas han crecido debido a las altas cifras de gasto y de recursos que contempla el gobierno en el proyecto de presupuesto para 2024, esto pese a que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró en la presentación que el Gobierno cumpliría con la regla fiscal.

En su concepto sobre el presupuesto de 2024, el gerente del Emisor, Leonardo Villar dijo que le preocupa que para 2024 los ingresos del Estado incluyen recursos adicionales por arbitramento de litigios por 0,9% del PIB y rentas provenientes del control de la evasión por 0,8% del PIB, que podrían ser inferiores a los estimativos

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Foto: Banco de la República.

El proyecto de Presupuesto asciende a $502,6 billones, lo que representa un crecimiento anual de 18,9% y que, de este monto, $310,3 billones se asignan a funcionamiento, $94,5 billones a servicio de la deuda y $97,7 billones a inversión.

Villar indicó en su momento a los congresistas que para 2024 el déficit del Gobierno Nacional Central se estima en 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que asegura un superávit primario de 0,2% del PIB que llevaría la deuda neta a un nivel equivalente a 56,9% del PIB.

El gerente general del Banco de la República también dijo que las finanzas públicas en 2023 continuarían su proceso de ajuste gracias al impacto favorable de las reformas impositivas, la generación de rentas extraordinarias provenientes de la actividad petrolera y la adopción de una política de precios de los combustibles dirigida a la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc).

Enfatizó que, al cierre de 2023, de acuerdo con las estimaciones oficiales, el déficit del Gobierno se reduciría a 4,3% del PIB y la deuda neta se ubicaría en 55,8% del PIB. No obstante, es necesario resaltar el tamaño de los intereses de la deuda, que se mantendría en 4,3% del PIB, y la expansión del gasto primario sin Fepc, cuyo nivel alcanzaría 17,6% del PIB, debido a la ejecución de los programas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al efecto de las reformas tributarias sobre el cálculo del SGP y de algunas rentas con destinación específica.

“La materialización de los supuestos utilizados por el Gobierno para la elaboración del proyecto de presupuesto garantizaría el cumplimiento estricto de la regla fiscal en 2024. No obstante, como lo sugiere el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), las proyecciones de ingresos y gastos que presenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo no están exentas de riesgo.

Sin embargo, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que el presidente Gustavo Petro no va a cumplir la regla fiscal, además, reiteró que se aproxima una época difícil para el país en materia económica.

Esta opinión de Cárdenas fue expuesta en el Festival de las Ideas que desarrolló Caracol Radio y Prisa Media en Villa de Leyva,

Sin convencer

El exministro se preguntó “¿qué dice la regla? que Colombia tiene una deuda pública de 60% del PIB, la debe bajar al 55% del PIB para no tener una deuda excesiva. ¿Qué ha dicho el presidente Petro? ‘- eso lo heredé yo, no me gusta, no estoy completamente convencido, pero lo voy a cumplir –‘un poco a regañadientes, porque sabe que si dice que no la va a cumplir se le viene todo el mundo encima, se le vienen los mercados, las calificadoras, etc”.

Y explicó: “honestamente que al final del día no la va a cumplir, y les voy a decir por qué; la economía se está desacelerando brutalmente, es como una corriente interna, cuando eso salga y ya se vuelva una fuerza muy dominante, el país no va a estar hablando que si la paz total o los escándalos que salen todas las semanas, el país va a decir – estamos en una crisis, tenemos que salir de esta crisis – y esta crisis no se va a resolver bajando las tasa de interés porque es muy profunda, es una crisis de confianza, porque el mensaje del gobierno ha sido muy sencillo – el Estado lo puede todo, el Estado es capaz de manejar la salud, las pensiones, los servicios públicos, no más modelos como las 4G, nosotros somos capaces de manejar las vías, además, no se necesitan autopistas, se necesitan vías terciarias – esa es la visión, esa es la ideología del Gobierno”.