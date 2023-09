Reestructuración de operaciones militares ordenan en Tierralta

Una reestructuración total de operaciones militares en Tierralta, Córdoba, ordenó el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, esto tras el reciente escándalo que involucra a presuntos soldados en violación de los derechos humanos de esta población.

En un comunicado, el comandante de las FF.MM. emitió 25 órdenes a todos los jefes de unidades militares, entre ella la revisión clara de la estructura, roles, tareas y responsabilidades de los uniformados.

"“Esta revisión debe incluir una representación clara de su estructura, roles, tareas y responsabilidades. En esta revisión, se debe identificar específicamente qué unidades conducen operaciones especiales y cuáles no. Esta debe basarse en las especialidades, capacidades, entrenamientos y recursos de cada unidad. Aquellos que no cumplen con los requisitos necesarios para operaciones especiales se les debe prohibir la ejecución de este tipo de operaciones”, indicó el general Giraldo.

Cabe recordar que la semana pasada circuló en redes un video de varios hombres armados, algunos con prendas de camuflado y encapuchados, amedrentando a varios campesinos de Tierralta. Aunque todo es materia de investigación, el Ejército señaló que serían posibles soldados.

Le puede interesar: Detalles de los disparos durante visita de Jorge Vargas a Ciudad Bolívar

Ante esta situación, el general señaló que "no se debe permitir el uso de prendas o equipamientos que no se ajusten a nuestro uniforme reglamentario, esto está estrictamente prohibido. (…) Ningún soldado, suboficial u oficial puede actuar fuera de las normas que orientan el correcto desarrollo de nuestra institución. (…) Incluso el actuar del soldado más recientemente incorporado puede generar consecuencias de amplia difusión e impacto en caso de un control deficiente. No podemos permitir más escándalos mediáticos que afecten a nuestra institución ni a nuestro país.”

Del mismo modo, el alto uniformado prohibió el uso de los celulares personales durante las operaciones militares.

“En caso de necesitar registros, deben utilizar cámaras corporales GoPro o similares. De esta forma, podemos mantener un control seguro y efectivo de la información, no más soldados grabando los combates con sus celulares, se interesan más por posar que por maniobrar”,

Finalmente, el general Giraldo reiteró que "no podemos permitir más escándalos mediáticos que afecten a nuestra institución ni a nuestro país. Las Fuerzas Militares son una institución sagrada y todos los Comandantes a todo nivel tienen la responsabilidad de salvaguardar la legitimidad de la fuerza que representamos".