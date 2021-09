"El desafío, tener el menor pico de mortalidad posible"

El jefe de la cartera de Salud, Fernando Ruiz, dio a conocer la hoja de ruta para los próximos meses en materia de salud. En ese sentido, Ruiz expresó que el desafío del sistema es responder diligentemente y que el Plan Nacional de Vacunación permita reducir el riesgo ante un alto pico de contagios, llegando a tener el menor pico de mortalidad posible en el país.

Asimismo señaló que hay países en Latinoamérica y en América donde la gente tuvo que vender su carro, su casa y endeudarse para poder pagar una unidad de cuidado intensivo, “nosotros pudimos pagarles a todos. Invertimos 1,4 billones de pesos en ventiladores, invertimos cerca de 1 billón de pesos pagando deudas atrasadas, pagando bonificaciones que no hemos terminado de pagar y 170.000 millones de pesos aproximadamente en proyectos de infraestructura para el país”..



En cuanto a la telemedicina dijo que de un millón de teleconsultas al mes antes de la pandemia, pasamos a 10 millones mensuales.



“Tenemos que ver cómo logramos mantener eso y mantener a nuestra gente, entendiendo que los servicios, así como el trabajo virtual, como muchas cosas, también son positivos y puede generar efectos muy importantes”, sostuvo, agregando que, por otro lado, hemos tenido una política farmacéutica que se ha venido manteniendo y fortaleciendo.



Hizo referencia también a los problemas estructurales del sector, problemas de dificultad de acceso a los servicios de salud, de costos, financiamiento “y que es necesario seguir atendiendo y seguir avanzando para el próximo futuro”.

“Estamos en un momento en el cual es absolutamente determinante lo que hagamos con el Plan Nacional de Vacunación. Colombia ha implementado un plan serio y estructurado, decisiones puramente técnicas, pero aquí no ha habido decisiones políticas”, indicó, recalcando que el objetivo es que prime el interés general con el respaldo, incluso, de los jueces luego de un trabajo conjunto.

Asimismo señaló que “para marzo del 2022 tenemos que haber definido y fortalecido lo que llamamos prestador primario. Yo, personalmente, creo en el modelo de adscripción. Yo creo que cada colombiano debe tener una IPS a la cual está adscrito y un grupo profesional y de atención en salud del nivel primario que responda por el paciente. Nunca vamos a poder hacer prevención si no logramos establecer ese prestador primario que debe estar lo más cerca posible a la persona. Eso es necesario hacerlo y eso lo tenemos que dar establecido dentro del ámbito de prestación”, afirmó.

Habló de la contratación y conformación de redes integradas e integrales, y también una actualización del sistema único de habilitación. “Hemos logrado financiar a lo largo de este año con el Ministerio de Hacienda 21 proyectos de infraestructura y 110 proyectos de dotación”.

En cuanto a talento humano en salud, tema que calificó “absolutamente esencial”, explicó que hay compromisos en cuanto a la actualización de competencias básicas de la salud, la redefinición de las denominaciones de especialidades médico-quirúrgicas, y lineamientos de formación continua y capacitación por competencias del sector”, y apuntó que también los elementos de actualización de códigos de ética, los cuales se están trabajando en este momento con la Academia Nacional de Medicina y otras academias.

En el aspecto de regulación de precios, “vamos a consolidar en lo que tiene que ver con medicamentos un sistema de monitoreo de alerta temprana”, lo cual, advirtió es una enseñanza también de la pandemia, “y también vamos a actualizar la metodología regulación de precios de medicamentos”.

En afiliación de migrantes regulares, el objetivo ya financiado es, a junio de 2022, haber incluido 945.169 afiliados al sistema de seguridad social, “logrando casi 600.000 en diciembre, recuerden que partimos de 300.000 va a valorar 600.000 de diciembre y 900.000 en junio para poder regularizar todo el tema de la atención de la población de migrantes”.

Adicionalmente, indicó que el Ministerio de Hacienda aseguró los recursos, 500.000 millones de pesos para empezar a pagar las deudas atrasadas de migrantes en los hospitales públicos de Colombia.

Por último, pero no menos importante, mencionó que no es posible integrar un sistema de salud y hacerlo más eficiente y eficaz, si no tenemos integrada la información en salud.

“Vamos a tener también un documento CONPES que tenga la hoja de ruta de salud dictando para los siguientes 10 años donde tengamos un modelo de gobernanza y analítica de datos en salud y una historia clínica electrónica”, dijo.

Mencionó la aplicación Coronapp, que durante la pandemia se convirtió en una herramienta para la ciudadanía, “se va a transformar en una aplicación que se va a llamar Minsalud Digital, será una aplicación entre el Ministerio de Salud directamente con el ciudadano con cuatro módulos importantes: un módulo de trámites, un módulo de cuidado que va a seguir conteniendo lo correspondiente al covid-19, como el certificado digital de vacunación y pruebas PCR, pero vamos a integrar todo esa información que viene de AiHospital de información de rutas de atención y lo que debe del ciudadano recibir para poder integrarlo”.

“También tenemos ya bastante avanzado lo que es el portal de contratos donde vamos a empezar a incluir los contratos, un sistema integrado de prestaciones efectivas de servicios y tecnologías de salud, y un sistema integrado de información financiera”, agregó