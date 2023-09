La nueva cara del Campín, entre nostalgias y expectativas

EL 15 de agosto de 1938, a las diez de la mañana, Eduardo Santos, presidente de la República y Gustavo Santos, alcalde de Bogotá, acompañados por autoridades municipales, clubes deportivos, la junta de los Juegos Bolivarianos y miembros del Comité Olímpico Colombiano, inauguraron al estadio El Campín con asistencia de 17.000 espectadores, durante la realización de los primeros Juegos Bolivarianos. Este escenario también se entregó como regalo a la capital en sus 400 años de fundación.

En el estadio han sucedido acontecimientos trascendentales en la vida de los capitalinos. En él nacieron los Juegos Bolivarianos, en 1938; los clubes Millonarios y Santa Fe, en 1938 y en 1941, respectivamente; vibró Colombia con la soñada era de El Dorado, que pudo disfrutar de los mejores jugadores del mundo; jugó el Rey Pelé en 1966 y sufrió la única expulsión de su vida; se realizaron grandes eventos, como el Mundial sub 20, y en fin nació, creció y se desarrolló una cultura alrededor del deporte.

Todos estos y más datos históricos fueron relatados con emoción a EL NUEVO SIGLO por Guillermo Ruíz, periodista, estadígrafo e historiador del fútbol profesional colombiano y Alberto Galvis, historiador deportivo, periodista y autor del libro conmemorativo “El Coloso del Fútbol”.

“Vengo a Bogotá en 1967, yo soy Vallecaucano, vivía en Tuluá e hice todo mi bachillerato en Tuluá. Pisé El Campín por primera vez en 1967 en el mes de febrero en un partido Millonarios - Santos. En ese partido Millonarios gana dos goles a uno con goles de Eduardo Cassi, una organización maravillosa. No me tocó un buen puesto, me tocó por allá como en la luna ‒lejísimos‒, pero igual el partido fue contra Pelé y era todo un acontecimiento, ver a Pelé era una maravilla y fue un 2-1 que ganó Millonarios al Santos de Pelé. Esa tarde también debutó en Millonarios Gonzalo “Chalo” González y se despidió de Millonarios Marino Klinger”, recordó Guillermo.

El estadio que empezó un conteo regresivo para ser remodelado por quinta vez, fue la casa de Guillermo. “Yo no fallaba al Campín. Ahorraba los pesitos que ganaba y me daba mi trabajo para ir el domingo al estadio. Yo fui al Campín muchísimos años seguidos: Santa Fe - Bucaramanga, yo iba; Quindío - Millonarios, yo iba, es decir, yo iba a todos los partidos. Mi novia era El Campín, lo único que visitaba los domingos era el estadio”, contó entre risas.

La vida le sonrió dándole la oportunidad de vincularse como gerente de Millonarios en el año 83, el sueño de grandes hinchas como él.

“Fui a muchos partidos, allí vi a Brasil, Argentina, equipos que venían desde Polonia, aquí vi al Bayern de Múnich, al Inter de Milán. Luego, en el año 77 o 78, pues ya era obligado, no por seguir visitándolo, sino por mi trabajo, no podía faltar nunca. Para mí El Campín siempre fue mi casa, lo disfruté por los juegos que vi, por los amigos con quienes nos veíamos allí y hablábamos de fútbol. El Campín fue un lugar muy importante en mi vida”, sostuvo con nostalgia.

Grandes remodelaciones

Alberto Galvis explicó a este Diario que el Estadio El Campín ha tenido 4 grandes reformas.

“Ese primer estadio, diseñado por el ingeniero Luis Eduardo Mora Angueira, tenía cuatro costados con nueve tribunas: oriental, que era una sola y abarcaba 90 metros en línea recta, con capacidad para 7.000 aficionados; occidental, que contaba con dos tendidos, altas y bajas y podía albergar 12.000 personas, y norte y sur, divididas en tres zonas cada una, dos pegadas a las anteriores: nororiental y noroccidental, y las dos restantes, norte y sur, con un aforo entre las dos, de 4.500 aficionados, sentados sobre losas de cemento. En la mitad del sector norte se encontraba la puerta de maratón, en forma de arco del triunfo, como era usual en todo el mundo”, explicó.

“La primera reforma, diseñada por el ingeniero Fernando Mazuera Villegas, se inauguró el 20 de julio de 1951: las tribunas norte y sur fueron reemplazadas por sendas estructuras en concreto que permitieron cerrar el anillo y ampliar la capacidad total a 45.000 aficionados. Como complemento se instaló un marcador electrónico, en la tribuna norte”, señaló.

La tercera reforma se realizó entre 1965 y 1969, con el montaje de las tribunas altas, que dejó una muela en el sector sur, que se conserva hoy. Se construyeron cabinas de prensa, se mejoraron los servicios y se habilitaron nuevos parqueaderos.

Por último, la cuarta reforma se realizó con ocasión del Mundial de fútbol sub-20, celebrado en 2011 y consistió en el reforzamiento estructural de las cuatro torres de iluminación del estadio; la adecuación y mejora del sistema hidrosanitario, eléctrico y de iluminación del Estadio; mejoras de las zonas VIP; ampliación de las zonas de prensa; construcción de oficinas para la gestión logística, y establecimiento de zonas comerciales y de comidas.

El nuevo estadio

Una Asociación Público-Privada (APP), iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos dará vida a la construcción del Complejo Deportivo y Cultural El Campín. Esta obra modernizará un polígono de 174.000 m2, con una inversión de $ 2,4 billones de pesos, para convertirlo en el punto de encuentro de la cultura, el turismo, la recreación y el deporte de Bogotá.

Al respecto, Guillermo Ruíz sostuvo que El Campín, siendo un estadio moderno y agradable para ir, necesita algunas modificaciones que le den la posibilidad de ser un escenario que cumpla con lo que seguramente la FIFA exigirá.

“Yo entiendo que los estadios modernos en Madrid y Barcelona tienen restaurantes y un montón de cosas que están alrededor para la vida social de los hinchas. Bogotá es una plaza muy importante en el fútbol sudamericano y mundial como para no tener un escenario digno de la ciudad. El Estadio El Campín no será ajeno a este cambio y tendremos que aceptarlo”, sostuvo.

Por su parte, Alberto Galvis indicó que los escenarios deportivos de estas dimensiones suelen ser reformados, para adecuarlos a los nuevos tiempos.

“Este nuevo proyecto va más allá de las necesidades del fútbol, porque comprende todo una infraestructura deportiva y no deportiva, que tiene un alto contenido comercial, que es el que hay que analizar, para comprender su verdadero alcance. Teóricamente, el proyecto es ambicioso y de unas dimensiones colosales, gracias a la extensión del lote donado por la familia Camacho Matiz, en 1935, que va desde la carrera 24, por el oriente, a la carrera 30, por el occidente, y de la calle 63, por el norte, hasta la calle 55, por el sur”, afirmó.

No obstante, advirtió que todo depende de la orientación que se le dé a su funcionamiento.

“Si se convierte en un escenario de estricta explotación comercial no deportiva, se podría desfigurar su objetivo y desviarse hacia otros fines estrictamente lucrativos y comerciales. Recordemos que la familia Camacho Matiz donó el terreno para la construcción de escenarios deportivos, con el fin de promover la práctica entre los jóvenes bogotanos. Sin embargo, esta voluntad de los descendientes de Nemesio Camacho se ha desvirtuado, por ejemplo, con la concesión que se le hizo al coliseo para convertirlo en el Movistar Arena, en el cual se celebra de todo, menos eventos deportivos. Yo esperaría que la triste historia del Coliseo El Campín, curiosamente no denunciada por nadie, no obstante, la violación flagrante de la voluntad de los donantes, no se repita con el estadio, para que no lo perdamos como el importante escenario deportivo que ha sido siempre”, manifestó.

Los expertos enfatizaron en la importancia de vivir el fútbol, ir al estadio y apoyar a los equipos.

“Yo sé que la televisión les ha robado muchísima gente a los estadios, pero aún se ve la afición tan linda de los hinchas de Millonarios y Santa Fe que va, acompaña al equipo, lo respalda y eso es muy bello. Esperamos que siga siendo así, que la afición sea cada día más grande. No es la magia de antes, pero sigue siendo un evento crucial en nuestro país”, concluyó Guillermo.