Colombia y A. Latina salvan papeleta ante la recesión mundial

CON UN producto interno bruto (PIB) de US$ 385.000 millones, Colombia es uno de los países de América Latina que está aguantando el chaparrón de la recesión mundial.

Con un crecimiento promedio previsto para este año de 1,2%, el país, al igual que otras naciones del continente, ha podido sobreaguar con los efectos de la alta inflación y las tasas de interés, aunque con un desempleo mayor frente a sus pares de la región.

Una investigación de la firma de Venture capital Cube Ventures, conocida por EL NUEVO SIGLO, destaca que, pese al pesimismo global, “la recesión global puede dar paso para que América Latina se convierta en la tercera potencia mundial”.

Con las actuales coyunturas mundiales como la guerra entre Rusia y Ucrania, así como las tensiones entre China y Estados Unidos, se genera una disminución en la capacidad de exportación, convirtiendo a América Latina en un resguardo de crecimiento mundial para la inversión extranjera, lo que abre la posibilidad de ser la tercera potencia económica global. De paso esto beneficia a Colombia porque se abren más oportunidades de inversión en sectores claves como la tecnología y los servicios.

Expertos

Así lo aseguran expertos, como Santiago Rojas, Cofundador y Managing director de la firma de Venture capital Cube Ventures: “Entre las ventajas del continente latinoamericano se encuentran las empresas basadas en commodities (inversiones en activos de bajo riesgo), las cuales generalmente mantienen los mismos precios durante las crisis, lo que puede llevar a que un porcentaje representativo de los sectores económicos de la región tengan mayor liquidez, capacidad de generar empleo, gasto, consumo y producción. Asimismo, el Venture Capital, es otra de las oportunidades que tiene la región, siendo la manera más organizada y eficiente de apostarle a las grandes compañías del futuro”.

Lo anterior, entendiendo que las crisis económicas generalmente desencadenan una caída en los bienes de producción industrial, tecnológicos y de servicios, con una percepción de menor gasto disponible en la sociedad y una disminución del valor potencial de las compañías, lo que se traduce en incremento del valor de los productos.

Según el portal de indicadores económicos y estadísticas oficiales en línea, Statista Research Department, el producto interno bruto de América Latina y el Caribe ascendió a US$ 4,74 billones en 2020. En el año 2021 la región experimentó una recuperación, situándose cerca de los US$ 5,5 billones de acuerdo con precios corrientes, mientras que el de Colombia llegó a US$ 385.000 millones en 2022.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la población de esta región representa hoy el 8,2% de la población mundial, con un total de 662 millones de personas.

Oportunidades

Sostienen los expertos que “teniendo en cuenta estos datos, si vemos nuestra región como un continente unido, es una máquina de producción de buen talento técnico y pensamiento con un potencial humano y unos recursos impresionantes; generando un verdadero bloque económico que apalanca las mayores fortalezas: agua, comida, oxígeno, selva, talento con capacidad de solucionar problemáticas reales y una apertura al mundo entero”.

Indica Rojas que: “Se necesita de una coordinación continental, en la cual los gobiernos y el sector privado piensen en atacar necesidades conjuntas y crear proyectos de coordinación entre países frente a políticas económicas, tributarias y sociales. No tienen que estar de acuerdo en todos los aspectos, pero sí en construir instituciones e infraestructuras de integración continental que nos permitan aprovechar las riquezas naturales con las que contamos”.

Pensar de forma regional y ponerse de acuerdo en cómo operar desde lo básico, alineando las fortalezas de cada país permitirá incrementar el potencial y el alcance de las actividades económicas en Latam, logrando aprovechar el mercado, que, aunque tenga regulaciones diferentes, tiene similitudes fuertes.