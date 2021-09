Rebelión en el Concejo por inasistencia de funcionarios del Distrito  

En un debate en la Comisión de Hacienda, en donde los concejales estaban adelantando control político sobre la protección del patrimonio material e inmaterial y la gestión de las plazas distritales de mercado en Bogotá, el concejal de la Alianza Verde, Martín Rivera, denunció falta de atención y de asistencia por parte de varios miembros de la Administración.

“La virtualidad ha permitido que se flexibilice muchísimo la asistencia y permanencia de los funcionarios distritales sobre todo en los debates del control político. Yo ya lo había dicho en otro momento, no recuerdo en cuál debate, y hoy volvió a pasar que después del receso que se hizo para el almuerzo solo estaba de manera presencial la directora del Instituto Distrital de Turismo. Eso es una muestra de desinterés, maltrato e irrespeto hacia la Corporación”, dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Rivera.

Rivera, de la Alianza Verde, ya había aludido que no tiene sentido que los concejales no sean escuchados “ni siquiera por la Administración, que es quien tiene la capacidad para tomar decisiones”. Por lo mismo, sugirió que se levantara la sesión y se retomara cuando el Distrito atienda los debates de control político.

“También pasa que no todos los concejales están viniendo. Para exigir ese respeto hay que asumir la presencialidad y es un tema muy complejo. Finalmente se conectaron, en este momento no hay ningún secretario presencialmente aunque sí están el director del IPES, la directora del IDT y el subdirector de Desarrollo Económico y supuestamente en la virtualidad están los secretarios pero, ¿qué tanta atención están prestando?”, sostuvo a este medio el concejal Rivera.

Presencialidad

Otro concejal que hizo este mismo llamado de atención, fue Carlos Carrillo (Polo Democrático), quien dijo que la virtualidad fue necesaria en el marco de la pandemia, pero en estos momentos para lo que se presta es para que nadie ponga atención a las sesiones del Concejo.

“Llevo 7 horas sentado en esta silla para hablarle al vacío. El señor César Augusto Vega, director de abastecimiento y economía rural de la Administración no está pese a que está citado. Estos debates no tiene ningún sentido hacerlos así. Ni siquiera están los citantes principales del debate a excepción del concejal Rivera. ¿Para qué cita usted un debate si ni siquiera se va a quedar a escuchar las conclusiones de la Administración? No hay ni un secretario acá”, dijo el concejal quien explicó por qué debería retomarse la presencialidad total, precisamente para que los debates sean asumidos mejor tanto por los concejales como por la Administración Distrital.

“Abogaría porque regresara el Concejo a la full presencialidad. ¿La semipresencialidad cómo es de la única manera que debe darse? si las intervenciones se hacen exclusivamente en el recinto. Si el asunto es de aforo, pues que los que no sean de la comisión se queden en sus oficinas y sigan el debate desde la oficina. Pero que en el momento de intervenir lo hagan en el recinto. Y lo mismo los funcionarios. Es que no están viniendo al Concejo. Luis Ernesto Gómez está citado al debate de hoy. ¿De verdad crees que ha estado todo el día escuchando lo que pasa con las plazas de mercado? Obviamente no”, sostuvo Carrillo.