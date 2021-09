'Miradas testigo': 32 fotografías de las crisis humanitarias en el mundo

Hoy se inaugurará en Bogotá la exposición titulada 'Miradas testigo: Médicos Sin Fronteras (MSF) y Magnum, 50 años en el terreno', una muestra fotográfica a cielo abierto que da cuenta de algunas de las crisis humanitarias más relevantes en el mundo durante los últimos 50 años.

Del total de la exposición, 20 retratos se remontan a las últimas cinco décadas y 12 fueron tomados entre 2020 y 2021. Con la producción del Fotomuseo de Colombia, esta exhibición de entrada libre le presentará a los espectadores varias realidades acontecidas en diferentes momentos de la historia contemporánea. También se podrá ver en detalle y desde diferentes perspectivas algunas de las crisis humanitarias más impactantes de la historia reciente de la humanidad.

Refiriendo que la ciudad de Bogotá es la primera por fuera de Europa que tendrá acceso a esta muestra (y la tercera después de Roma y París), ¿cuál es la finalidad de esta exposición y por qué aterrizó en América Latina por Bogotá?

Pues bien, EL NUEVO SIGLO habló con el presidente de Médicos Sin Fronteras en América Latina, Germán Casas, quien comenzó por advertir que la razón de ser y la misionalidad de MSF no es solamente atender a la población más vulnerable alrededor del mundo, sino también mostrar la realidad y lo que está pasando.

“La idea es dar testimonio de las cosas que pasan: desastres, catástrofes, guerras y epidemias que afectan a los más vulnerables. Nosotros queremos que todo el mundo sepa que esas cosas pasan. Esa es nuestra intención”, indicó a este medio Casas, quien añadió que esta es una exposición mundial que no tiene fotografías de Colombia.

Las crisis son diversas y universales

Pero la intención va más allá del testimonio. Pensando en el contexto colombiano, parte del objetivo de traer esta exposición responde a mandar un mensaje para todos los que sufren: no están solos.

En este sentido, aunque la finalidad de hacer esta muestra acá en Bogotá no está relacionada con la crisis que atraviesan miles de migrantes venezolanos en tierra colombiana, estas 32 fotografías incorporan imágenes de migrantes en Honduras, México, Grecia y el Mediterráneo, que dan muestra de la universalidad de las crisis.

“Con esta exposición nosotros no queremos centralizar el tema y no queremos que el debate que surja de la misma se centre en una sola cosa. No. Lo que queremos es mostrar que las crisis humanitarias son diversas, son dinámicas, atacan indiscriminadamente y por lo general afectan a la gente más vulnerable. La migración es solo una de ellas”, añadió.

Karen Yoselyn Reyes, de 7 años, ha estado viajando durante 12 días con su madre y su hermana pequeña. Partiendo de Yoro, en Honduras, caminaron desde Tapachula (Estado de Chiapas) hasta Coatzacoalcos (Estado de Veracruz). Yael Martínez / Magnum Photos. Coatzacoalcos, México.

Adicionalmente, en Colombia Médicos Sin Fronteras ya tiene donantes y sociedad civil que apoya la misionalidad de esta organización humanitaria. “Estamos muy interesados en que la gente colombiana conozca lo que hacemos. Los colombianos por haber vivido lo que hemos vivido somos muy solidarios y estamos generando conciencia y empatía”, añadió.

“Colombia es un país que por sus condiciones, características históricas, presencia del conflicto armado, por la presencia de desastres naturales y el último fenómeno de migración, es un escenario en donde MSF ha estado presente. De hecho, Colombia y Afganistán son los dos países en donde más presencia continua e ininterrumpida ha tenido MSF en el mundo. Llevamos casi 40 años en el país en proyectos operacionales. Así que no es capricho ni casualidad que esta exposición se presente primero aquí. Queremos que conozcan lo que hacemos”, añadió.

La muestra

Las personas que visiten la exposición, por ejemplo, podrán conocer sobre los campos de refugiados en Tailandia durante la década de los setenta, el conflicto en El Líbano y en Afganistán y crisis humanitarias como la de Etiopía en los años ochenta, así como la de Somalia, en 1991. Este también será un espacio para rememorar tragedias como el genocidio de Ruanda, en 1994; el conflicto armado en Kosovo, a finales de los años noventa, o el terremoto de Haití en el año 2010.

Con esta muestra fotográfica se presentarán, adicionalmente, cuatro producciones que destacan cuatro crisis en las que el equipo de MSF está interviniendo actualmente. El fotógrafo Enri Canaj, por ejemplo, estuvo en Grecia documentando la crisis de migrantes atrapados en las puertas de Europa; Thomas Dworzak hizo fotografías en Sudán, uno de los países con más necesidades humanitarias en el planeta, y también documentó el conflicto en la región de Tigray, Etiopía. Adicionalmente, estarán presentes las fotos de Yael Martínez, quien ha documentado la migración en México y Honduras, y Newsha Takavolian, quien ha retratado la crisis en República Democrática del Congo.

Mientras la hambruna asola el norte de Sudán, la gente se amontona en campamentos improvisados. MSF envía alimentos, medicinas, equipos y trabaja en centros de rehabilitación nutricional. Stuart Franklin / Magnum Photos. Sudán, 1985 .

Asimismo, en esta exposición los espectadores podrán conocer de cerca el trabajo de fotógrafos de talla mundial como Paolo Pellegrin, ganador de 10 premios internacionales y uno de los referentes del fotoperiodismo en Italia; Newsha Tavakolian, fotoperiodista iraní reconocida por su cubrimiento del conflicto con enfoque de género; Raymond Depardon, fotógrafo fundador de la agencia Gamma y prestigioso director de cine y Cristina García Rodero, primera fotógrafa española en trabajar para la agencia Magnum e integrante Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

¿Cuándo y dónde?