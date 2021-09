Bogota: atracaron a comediantes Diego Camargo y Tato Devia

Los reconocidos comediantes Diego Camargo y Tato Devia fueron atracados y golpeados en la madrugada de este miércoles en el sector del Salitre ubicado al occidente de Bogotá.

Los hechos ocurrieron cuando ambas celebridades llegaban de presentar un show en vivo del Teatro La Castellana al conjunto residencial de Devia y antes de ingresar al parqueadero fueron atacados.

"Estaba dejando a mi compañero comediante y a penas estábamos esperando que nos abrieran el parqueadero aquí en el Salitre, por un lado dos tipos armados y por el mío otros dos o tres tipos armados, abrimos la puerta y nos estaban pidiendo el control del carro para llevárselo y yo dije que no, nos empezaron a golpear, yo me percaté que las armas no eran de fuego y me agarraron a golpes me rompieron la cabeza y me descuadraron la mandíbula y se llevaron los celulares y otras cosas que teníamos ahí", manifestó Camargo.

Ante la situación, el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Julio Cesar Salgar, llegó al lugar junto a agentes de la Sijin para iniciar la recolección de pruebas y la investigación correspondiente.

"Inmediatamente el cuadrante reacciona, llega al sitio, también estamos con el personal de Policía Judicial recibiendo las respectivas denuncias, y adelantando la recolección de información para poder ubicar e identificar a estos delincuentes y dejarlos a disposición de las autoridades competentes", afirmó el oficial de Policía.

Este es uno de los tantos casos que se han venido presentando en la capital. Es de recordar que de acuerdo con la alcaldesa Claudia López por estos días comenzará el patrullaje de la Policía militar en Bogotá como medida de apoyo para a la seguridad.