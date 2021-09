Aprueban monto de presupuesto para 2022

Las comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaron ayer el monto del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, que alcanza los $350,4 billones.

Esto se logró con un total de 21 votos por el sí y un voto por el no en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, mientras que en la Comisión Tercera de la Cámara fueron 23 votos por el sí y tres por el no. Por su parte, en el Senado, en la Comisión Cuarta, se totalizaron nueve votos por el sí y cuatro por el no y en la tercera 10 por el sí y dos por el no.

La iniciativa tiene como desafíos principales: proteger a los más vulnerables, reactivar la economía golpeada por la pandemia de covid-19 y alcanzar la sostenibilidad fiscal.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó que la cifra aprobada representa un crecimiento de 3,8%, sin incluir deuda, frente al presupuesto de 2021.

Agregó que el crecimiento de la inversión pública pretende impulsar un círculo virtuoso de mayor capacidad productiva, mayor generación de empleo y mayor protección a los sectores más vulnerables de la población.

Precisó que el proyecto, que se estructuró en función del Marco Fiscal de Mediano Plazo, responde a una política contra cíclica llevada a cabo por el Gobierno nacional, para contrarrestar el choque generado por la situación sanitaria en materia social y económica.

En el primer reto (proteger a los más vulnerables), la iniciativa plantea la continuidad de programas como Ingreso Solidario, Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y subsidio a la nómina, para beneficiar cerca de 400.000 empleos.

Le puede interesar: Presidente Duque sancionó Ley de Inversión Social

Es así como en inclusión social y reconciliación, el presupuesto de inversión crece 39,9%, frente al de 2021; en educación aumenta 16,2%; y en salud y protección social, 21,6%.

En cuanto a reactivación económica, el presupuesto de inversión también aumenta en materia de infraestructura de transporte en 3,5%, con respecto al de 2021. En este rubro se prevén inversiones de alrededor de $10,3 billones.

En vivienda también crece, 19,6%, si se tienen en cuenta las cifras de presupuesto en el período 2018-2020.

En sostenibilidad fiscal, la iniciativa plantea un aumento del 3,1% en los gastos de funcionamiento, con respecto a 2021 y un recorte en adquisición de bienes y servicios (eficiencia en el gasto público).