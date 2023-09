Capitalización: Millicom se quedaría con el 98% de Tigo-UNE

A PRINCIPIOS de junio de 2023, los socios de Tigo-UNE dieron a conocer a través de un comunicado dirigido a la Superintendencia Financiera que en asamblea de accionistas buscarán llevar a cabo algunas medidas como la capitalización con la que intentarían garantizar la estabilidad financiera de la compañía.

Precisamente ayer, la compañía Millicom, dueña del 49,99% hasta ese momento de los títulos de la compañía, dio el paso para asegurar la capitalización de la compañía de telecomunicaciones.

La Asamblea de Accionistas de Tigo-UNE, en una reunión extraordinaria, decidió la dilución forzosa de la compañía. Así, Millicom se quedará con el 98% de Tigo, mientras que la Alcaldía de Medellín, a través de EPM, tendrá el 2%.

La asamblea se reunió para definir la capitalización, reestructuración del plan financiero o como se eligió, la dilución. Así lo dio a conocer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Según el mandatario, EPM se opuso a la votación.

Negativa de EPM

EPM resolvió que no procedería con esta capitalización de $ 300.000 millones y se determinó que cualquier proceso de dilución de la participación accionaria de EPM en Tigo-UNE requeriría la aprobación del Concejo de Medellín.

La dilución en este caso es para indicar la disminución del valor de las acciones mediante nuevas emisiones o por la conversión de obligaciones en acciones. Esto podría haberse evitado si EPM que poseía

Puede evitarse el efecto de dilución si los inversores que poseían con anterioridad acciones de la compañía compraran una determinada cantidad de acciones de nueva emisión, haciendo así que no disminuya su porcentaje de participación.

Desde hacía semanas, Tigo se encontraba en la agenda pública por la compleja situación que atraviesa la empresa, que es el tercer operador telefónico más importante de Colombia con 12,5 millones de clientes.

Ya el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, había dicho que las mencionadas eran las opciones que tenía y que daba un plazo hasta el 9 de octubre de este año para solucionar los problemas de la compañía.

Sobre la capitalización, dijo que sería necesaria una inversión de US$ 150 millones, de los cuales el 50% tendría que ponerlos UNE y el otro 50% Millicom.

No obstante, EPM resolvió, en una reunión extraordinaria el pasado martes, que no procedería con la capitalización de $ 300.000 millones.

Autorizaciones

También, en esa reunión, se dijo que “EPM manifestara en la Asamblea de Tigo-UNE que esto solo es procedente una vez sea autorizado por el Concejo de Medellín, para permitir la capitalización por parte de Millicom, como fue anunciado por esta compañía, ya que es una forma de diluir la participación accionaria de EPM en Tigo-UNE”.

“Millicom y Tigo deberán tramitar ante el Concejo de la ciudad las aprobaciones necesarias para avanzar en cualquier proceso de dilución”, dijo Quintero al respecto de la decisión de EPM. Y al término de la asamblea extraordinaria de Tigo, cuestionó que este paso no se hubiera hecho.

Mientras esto ocurre, la calificadora Fitch Ratings bajó la calificación nacional de largo plazo a AA- (col). Al mismo tiempo colocó las calificaciones en observación negativa. Esta baja se debe a un aumento de presión financiera y a preocupaciones en la gobernabilidad corporativa de la compañía.

Esta situación de la compañía de telecomunicaciones se presentó porque en 2022 las pérdidas sobrepasaron los $ 473.000 millones, por lo que la multinacional Millicom, dueña del 49,99% de las acciones del proveedor de servicios de telefonía, envió una carta al ministro TIC, Mauricio Lizcano, en la que dio a conocer su plan de acción para salvar la empresa.

Las estrategias que compartió Millicom en la misiva y con las que intentarán sacar a la compañía del complejo momento financiero tienen que ver según la multinacional, con temas como, por ejemplo, la competencia, el costo del espectro en el país, los efectos de la pandemia y la inversión en Colombia.

Ayer Millicom le salió al paso a las declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Los recursos

Millicom explicó que en dicha asamblea reafirmó la necesidad de realizar una importante y necesaria capitalización de la empresa por un monto equivalente a US$ 150 millones y se instruyó a la junta directiva de Tigo para que emita el correspondiente reglamento de suscripción de acciones de la compañía, con el fin de ofrecer estas acciones a todos sus accionistas.

“Esta capitalización no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital. La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria”, se lee en la nota, que contradice la versión de Quintero a través de la red social X, quien afirmó que Millicom había hecho una maniobra que forzó a EPM para quedarse con el 98% de Tigo.

Igualmente, Millicom reiteró que la capitalización es necesaria y suficiente para preservar la integridad y continuidad de la empresa y evitar un proceso de reorganización financiera.

“Millicom ha repetido en numerosas ocasiones ‒y lo hacemos de nuevo hoy‒ nuestro profundo compromiso e intención de aportar los recursos para la capitalización que Tigo requiere para continuar prestando, sin interrupción alguna, servicios de comunicaciones a los colombianos. Con esta inyección de capital, Millicom tiene la convicción de que Tigo, continuará su senda de crecimiento y contribución al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Colombia.

Superfinanciera

En comunicación enviada a la Superfinanciera, Tigo precisó que, con la mayoría estatutaria requerida, la asamblea decidió instruir a la junta directiva para aprobar el reglamento de emisión y colocación de acciones con sujeción al derecho de preferencia, con miras a una capitalización por $ 602.987 millones, correspondiente a la emisión de 228.058.767 acciones ordinarias por un valor de $ 2.644 cada una.

Según la nota, de manera unánime, se levantó el conflicto de interés, manifestado por algunos miembros de junta directiva de la compañía, para conocer y decidir sobre los temas relacionados con la capitalización.

Tras agotar el punto referente a la instrucción a la junta sobre la emisión y colocación de acciones, “se daría paso a la decisión de junta respecto al reglamento de emisión y colocación de acciones para que, en caso de ser afirmativa, el representante legal ofrezca las acciones a los accionistas en proporción a su participación y los accionistas manifiesten o no su aceptación a dicha oferta. Solo hasta el momento en que se surta el proceso anterior, se podrá ver impactada la composición del capital de la compañía”.

El papel de Millicom

Millicom International Cellular S.A., es una empresa de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo que opera en América y África y se destaca por brindar servicios de telefonía móvil, televisión e internet en más de 16 países, con un enfoque centrado en regiones donde la telefonía fija no es una opción viable.

El principal accionista de Millicom International es el holding sueco Investment AB Kinnevick, controlado por la poderosa familia sueca Stenbeck, la cual también es accionista de referencia en otra operadora, Tele2, y en el grupo de comercio electrónico alemán Zalando.

De acuerdo con los expertos, la entrada de Millicom como el principal propietario de Tigo-UNE marca un cambio significativo en la estructura de propiedad de la compañía, ya que Millicom se ha convertido en un actor clave en el sector de las telecomunicaciones en Colombia y está decidido a liderar y expandir sus operaciones en América Latina y África.