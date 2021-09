Denuncian pérdida de más de 969 vacunas anticovid en Jamundí

El alcalde del municipio, Andrés Felipe Ramírez, denunció que 969 vacunas anticovid que habían sido entregadas al hospital Piloto, no aparecen y se desconoce si fueron aplicadas, porque tampoco hay registros.

“El 14 de julio en el cruce de base de datos que realizó la Secretaría de Salud Municipal se encontró que faltaban 969 vacunas sin notificar y se solicitó encontrar a las personas que se les podría haber aplicado y no habían sido registradas. Los biológicos pese a que fueron entregados a las IPS no estaban registrados y no se sabe dónde se encuentran”, aseguró el mandatario.

Ante la situación, una comisión especial llegó al hospital Piloto para investigar el hecho y analizar toda la documentación.

“Si las vacunas se perdieron por alguna razón, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, es un acto inaceptable que no puede ocurrir en Jamundí”, dijo Andrés Felipe Ramírez.

Además lea: Este lunes llegaron más de 2 millones de vacunas Sinovac al país

Con respecto a la investigación sobre la pérdida de las vacunas, Ramírez señaló se están verificando posibles errores de digitación en el proceso, no obstante, se encontraron "muchas presuntas irregularidades, por citarles una de ellas, el líder del proceso de vacunación del hospital aceptó que llenaron consentimientos informados por sí mismos, incurriendo en una falta gravísima como es la falsedad de documento público, entre otras irregularidades en el archivo y digitación de la información".

"En este momento la situación es que tenemos 969 vacunas embolatadas, que puede que se hayan aplicado en nuestro municipio, pero que no tenemos cómo verificar, lo que es un error gravísimo en el proceso y debemos corregir de raíz", afirmó Ramírez.



Esta no es la primera irregularidad en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación que se ha detectado en Jamundí. El alcalde también indicó que en una auditoría adelantada en mayo encontraron que 59 personas habían sido vacunadas durante la etapa 1 pese a no estar priorizadas.