‘Hay un divorcio total entre el Gobierno y la gente con las reformas’

El economista Mauricio Santa María, actual presidente de Anif, sostuvo a EL NUEVO SIGLO, que las reformas que propone el gobierno en materia laboral, salud y pensiones, están alejadas de lo que verdaderamente quiere la gente.

Por eso ante la actual situación de la economía y como una salida a la crisis y mejorar el crecimiento, le pide al gobierno no dañar lo que está bien sino mejorar sobre todo para contener la inflación. Además, cree que todavía no es el momento para bajar las tasas de interés.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su concepto sobre el comportamiento de la economía este año?

MAURICIO SANTA MARÍA: Es algo complejo porque los números no están tan mal, pero al mismo tiempo tenemos una inflación que persiste, que está alta y al mismo tiempo tenemos una debilidad fiscal grande y el crecimiento está bajo. Entonces la economía se puede ver de forma diferente. Si yo fuera una persona que está en Suecia y no conozco Colombia y miro los números, pues digo que las cosas no están tan mal, está un poco mejor que los países vecinos. Pero ya cuando uno mira el detalle, ahí hay unos riesgos muy grandes.

Los riesgos

ENS: ¿Cuáles son esos riesgos que los ve tan peligrosos?

MS: Está el tema fiscal muy mal, el crecimiento muy bajo y va a permanecer bajo, el desempleo va a crecer ahora durante este segundo semestre y la inflación sigue alta, eso no da mucho espacio para bajar tasas de interés, entonces tenemos unos riesgos graves, eso era lo que verdaderamente analizamos con otras personas y economistas.

ENS: Se esperaba que, con el resultado de inflación de agosto, el Banco de la República iba a analizar para flexibilizar un poco las tasas de interés, pero se esperaba menos inflación. ¿Será que ahora se demora esa rebaja?

MS: Lo digo de la manera más clara que puedo. Estamos convencidos en Anif que no es el momento para bajar las tasas, no hay peor mal que uno le puede hacer a una economía con esas decisiones. El dato de agosto de inflación en agosto fue bien regular, pero incluso si hubiera sido bueno, nosotros creemos que todavía no es tiempo de bajar las tasas, porque la inflación núcleo, es decir, la inflación sin bienes regulados y sin alimentos, está alta y las expectativas de inflación a 3, 6, 12 y 24 meses están por fuera del rango meta y para colmo nos salió un dato ayer que nos dejó a todos un poco sorprendidos, que ya está llegando el fenómeno del Niño. Es decir, no hay por dónde exista un espacio para bajar la tasa de interés.

Las salidas

ENS: ¿Qué salidas ve Anif a esta situación de crisis, qué recomendaciones harían al gobierno para que tomara medidas de choque?

En lo económico tenemos una coyuntura internacional de disminución del crecimiento en todas partes, entonces es un mal que bien nos va a afectar, y ante ello no hay no hay nada que hacer. Durante un tiempo vamos a crecer poco, pero lo que tenemos que hacer es evitar dañar las cosas que funcionan bien para ir sobreaguando la crisis. Entonces no podemos interferir en la política monetaria, la inflación hay que reducirla porque eso acaba con un país y sobre todo acaba con el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos y aumenta la pobreza, entonces tenemos que cuidar la inflación, Además tenemos que cuidar el empleo tratando de que la economía crezca, entonces el gobierno tiene ahora una responsabilidad grande en mantener un nivel, dijéramos de gasto.

ENS: ¿Qué otras alternativas tienen el país?

MS: Emprender acciones que hagan que la economía crezca no en subsidios sino en obras, como en proyectos de vivienda, en obras civiles, esas cosas generan crecimiento en la economía y generan empleo. Pero además no podemos hacer reformas que le van a pegar aún más duro a la economía y a la incertidumbre económica y la reforma laboral pinta muy mal, eso nos va a subir el desempleo, nos va a subir la informalidad y eso hay que revisarlo: la reforma a la salud ni hablar, la pensional hay que discutirla, entonces tenemos que ser cuidadosos y tratar de no dañar una cosa que ya está complicada.

Un divorcio

ENS: Con todas esas reformas en el tablero, ¿será que existe un divorcio entre el Congreso y el Gobierno y la población de lo que verdaderamente requiere el país para salir al otro lado?

MS: Sin duda hay un divorcio total entre el Gobierno y la gente con las reformas. La gente no quiere esa reforma a la salud así; a excepción de los empleados formales que hoy están sindicalizados, nadie más quiere esa reforma laboral, porque todo el mundo sabe que va a generar desempleo y va a generar informalidad, va a favorecer mucho a los que ya están favorecidos, a los sindicalizados, a los que tienen trabajos formales, a la gente de ingresos medios, a ellos los va a favorecer, pero a los informales, a los cuenta propia la reforma laboral los va a dejar en la olla. El Congreso sí está viendo que allá hay problemas y está tratando de suavizar esas reformas y por lo menos ver cómo hace para para que no tengan un efecto tan negativo.

Reforma laboral

ENS: ¿Y cómo analiza el impacto que va a tener entre los empresarios la reforma laboral?

MS: Vemos que también esa reforma lo que va a perjudicar es a los empresarios porque les encarece la carga laboral, por ejemplo, el costo de los despidos. Por eso a la hora de la verdad, lo que termina perjudicando no es tanto al empresario, sino al empleado, a la persona que está desempleada o es informal que busca empleo. Ante ello el empresario lo que hace si tiene plata para contratar cinco empleados y le suben los costos 20%, pues contrata cuatro o no contrata. Y va a afectar a los que tienen cinco años de contrato porque luego encarecen los despidos. Obviamente, el empresario dice cómo voy a meter yo trabajadores con estos costos. Por donde se le mire es una reforma hecha para favorecer a los que ya están favorecidos.

ENS: ¿Cree que lo que hoy está golpeando a la gente es la microeconomía, el día a día, como cuando va a hacer mercado y todo está por las nubes?

MS: Claro, cuando ayer la gente hacía mercado con $200 mil y hoy le toca comprar los mismos productos con $500 mil, ahí es donde está el verdadero golpe. Digamos que ese es un impacto grande para la gente, por eso yo le decía al principio que la inflación es el peor impuesto que existe y los que más sufren con ese aumento son los pobres. La inflación es un impuesto regresivo que afecta a la gente y su bienestar, por eso es que todos los países del mundo tienen un banco central dedicado a controlar la inflación porque cuando la inflación se dispara bajarla es difícil y ya el daño está hecho. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos con la política monetaria y por eso es que en la Junta Directiva son unos técnicos que lo que miran es la inflación, no miran otras cosas porque saben que la inflación es realmente dañina.

La estrategia del Ejecutivo

ENS: ¿Hay una preocupación de que exista una estrategia del Gobierno para influir o apoderarse de algunos gremios, por ejemplo, tener influencia en el Consejo Nacional Gremial, en la Andi, en la Federación de Cafeteros, en Ecopetrol?

MS: Pues realmente sí se ve ese afán, uno ve ese sesgo del Gobierno como que no les gustan los empresarios y no les gusta el sector privado y como que quieren coger todo, y donde hay rentas ir cogiendo las cosas y eso no es bueno. Debería entender con claridad que el sector privado lo que hace es que las economías crezcan, que haya bienestar, que haya empleo. Obviamente al sector privado hay que vigilarlo, hay que regularlo, pero no se le puede quitar sus funciones y no puede tratar de estabilizar todo, o sea no podemos volver a los años 60s y 70s, esa historia ya la vivimos y nos fue muy mal, ya no podemos seguir con eso

ENS: ¿Cuál es su calificación de 1 a 10 de cómo va el manejo económico del Gobierno?

MS: De 1 a 10 es 5, o sea, hay sobreaguar con unos riesgos a que se vaya para abajo, lo que tenemos que hacer es evitar dañar las cosas que funcionan bien para ir sobreaguando la crisis.