Condenan a mujer que insultó racialmente a Francia Márquez

A 17 meses de prisión fue condenada Luz Fabiola Rubiano por lanzar insultos racistas contra la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en septiembre del 2022.

La juez 39 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá halló culpable a esta mujer, por lo que también deberá pagar una multa de 13.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Es importante mencionar que Rubiano aceptó su responsabilidad y llegó un acuerdo con la Fiscalía, por lo que no pagará la condena en la cárcel, esto también porque la ciudadana no cuenta con antecedentes penales y la condena no supera los cuatro años.

Esta mujer fue imputada por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado por las declaraciones entregadas a un medio de comunicación durante unas manifestaciones en contra del Gobierno.

Cabe recordar que en mayo, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Fabián Idárraga Toro, como presunto responsable de enviar un mensaje amenazante a la Vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, en hechos ocurridos el pasado 17 de marzo.

Este hombre, residente en El Carmen de Viboral (Antioquia), habría dirigido un correo electrónico a la cuenta personal de la Vicepresidenta, el cual contenía insultos, expresiones intimidatorias y anticipaba acciones criminales en contra de su integridad personal.