¿Hacia qué sectores y regiones va la inversión extranjera?

En estos momentos de reactivación económica, ¿hacia dónde atraer inversión extranjera directa (IED) en el país? La Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizó un informe especial para identificar los sectores y las regiones que tienen el potencial para los inversionistas.

La actividad económica del país se concentra primordialmente en el noroccidente, siendo Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Atlántico y Cundinamarca, los departamentos que mayor valor agregado generan en la industria manufacturera y las actividades de servicios.

Las políticas relacionadas con inversión pueden clasificarse en políticas de atracción (preestablecimiento) y políticas de retención y desarrollo (postestablecimiento). Dentro de las primeras, típicamente se reconocen las creadas específicamente para la atracción de IED, como los incentivos fiscales y financieros, además de la facilitación, promoción y emparejamiento de proyectos de inversión.

Sin embargo, hay dos tipos de políticas adicionales que son posiblemente más relevantes tanto para fomentar la inversión nacional como la extranjera: políticas focalizadas en el desarrollo del sector privado (como educación y capacitación, creación de capacidad de absorción y mejora institucional) y políticas que incentiven la apertura económica (como la liberalización del comercio y la inversión y la negociación de acuerdos comerciales).

1.- Alojamiento y turismo

Este sector comprende el alojamiento en hoteles, aparta-hoteles y centros vacacionales, los servicios de alojamiento por horas y otros tipos de alojamientos, así como las actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos, actividades deportivas, actividades de parques de atracciones y parques temáticos y otras actividades recreativas y de esparcimiento. La riqueza en biodiversidad y escenarios turísticos se reflejan en un IPM (Índice de Potencialidad Municipal) alto en varias regiones del país. Existen regiones con mayor potencialidad, como son la isla de San Andrés, la región de la Amazonía (Puerto Nariño), el eje cafetero (Salento y Quimbaya) y la región de la costa Atlántica: Atlántico, Bolívar, Magdalena.

2.- Elaboración de bebidas

Abarca la destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, la elaboración de bebidas fermentadas no destiladas, la producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas y la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas. A pesar de ser una industria especializada, el sector no cuenta con un IPM alto. Evidencia la necesidad de focalizar acciones de política pública para impulsar este sector en las regiones, por ejemplo, mediante el aprovechamiento de mercados de nicho como las cervezas y bebidas artesanales. Sin embargo, existe una potencialidad para fortalecer este sector, principalmente en la región de Antioquia (San Juan de Urabá, Arboletes, Apartadó y Tubo) y Córdoba (Canalete, Puerto Libertador, San José de Uré y Puerto Escondido)

3.- Farmacéutico y biofarma

Este sector hace referencia a la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. A pesar de ser un sector especializado, no evidencia grandes potencialidades en los municipios que tienen un cierto grado de desarrollo de este clúster. Por otra parte, se observa que el clúster tiene una potencialidad de desarrollo principalmente en los municipios pertenecientes a Cauca y Valle del Cauca. Municipios como Palmira y Candelaria pueden aprovechar los nichos que ya están conformados en municipios cercanos como Villa Rica, Puerto Tejada y Cali, e integrar a futuro un clúster más consolidado.

4.- Generación y transformación: energía y agua

Comprende la fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica; la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y la captación, tratamiento y distribución de agua. La especialización de este sector se da principalmente por el acceso al recurso hídrico, pero también puede deberse a otros factores que se deben analizar con mayor profundidad. De acuerdo con el IPM y con la correlación espacial, las mayores potencialidades del sector se encuentran hacia la Costa Atlántica, principalmente en los departamentos de Sucre y Córdoba. Llama la atención la potencialidad de La Guajira, región en la que cabe señalar que se tienen condiciones favorables para desarrollar el sector de energías renovables como la eólica.

5.- Logística y transporte (local)

Este sector incluye el transporte de carga por carretera, actividades de almacenamiento y depósito, estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre, labores de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático, actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y actividades conexas al transporte aéreo, manipulación de carga, actividades postales nacionales y de mensajería. A pesar de ser un sector local, se identifica potencial de impulsar un clúster en la región de Norte de Santander y en el mediano plazo, impulsar otro clúster en el departamento de Valle del Cauca.

6.- Materiales de construcción

Comprende la extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita y de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas, así como la fabricación de vidrio y productos de vidrio, de productos refractarios, de materiales de arcilla para la construcción, de productos de cerámica y porcelana, de cemento, cal y yeso, de artículos de hormigón, y de otros productos minerales no metálicos, así como el corte, tallado y acabado de la piedra. Este sector está concentrado principalmente en las regiones de Norte de Santander (en municipios como El Zulla, Los Patios y Bochalema), Cundinamarca (Tausa, Ubaté, Sopó) y Huila (Aipe y Palermo), regiones que son catalogadas como potenciales en el corto plazo. En el mediano plazo se identifica un potencial principalmente en la región de Cundinamarca, en municipios como Cogua, Nemocón y Cucunubá.

7.- Elaboración de procesamiento y fabricación de alimentos

Esta industria local comprende gran variedad de actividades: cultivo de cereales, legumbres, semillas oleaginosas, hortalizas, raíces, tubérculos, frutas tropicales y subtropicales, de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos, de especias y de plantas aromáticas y medicinales; recolección de productos forestales diferentes a la madera; extracción de sal; procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos; elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, de productos lácteos, de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón, de productos de panadería, de macarrones, fideos, alcuzcuz, y de comidas y platos preparados. Sin embargo, existen determinados municipios que tienen una mayor presencia de este tipo de actividades económicas y en las que se podrían generar diversos tipos de clústeres, como en Cundinamarca, Antioquia y parte de la Costa Atlántica.

8.- Servicios médicos

Este sector, que fue caracterizado como local, comprende las actividades de hospitales y clínicas, actividades de la práctica médica y odontológica, apoyo diagnóstico y terapéutico, así como otras actividades de atención de la salud humana, de asistencia social y de servicios personales. Si bien esta actividad no cuenta con un nicho empresarial o de mano de obra establecido y no genera grandes encadenamientos productivos, hay potencial de desarrollarlo en los departamentos de Antioquia (Zaragoza y Nechí), Putumayo (Puerto Guzmán), Nariño (Cumbal) y Cauca (El Tambo y Patía). La potencialidad de esta región se confirma al observar con lo que se puede intuir que una estrategia que incentive a las empresas a generar clústeres en este sector puede llegar a potencializarlo y hacerlo más atractivo para la IED.

9.- Tecnologías de la información y comunicación

Comprende la fabricación de componentes y tableros electrónicos, computadoras y de equipo periférico, equipos de comunicación, aparatos electrónicos de consumo y medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos, las telecomunicaciones, actividades de desarrollo y edición de programas, actividades de consultoría y de administración de instalaciones informáticas, procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas y mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico. Si bien es una industria especializada, tiene presencia en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, los puntos donde se determina la existencia de un nicho empresarial y laboral son en los departamentos de Cundinamarca (Facatativá, Tabio, Albán, Cota y Chía) y Huila. El IPM, sin embargo, evidencia la necesidad de impulsar una mayor consolidación del sector, así como de fortalecer el desempeño económico y logístico en estas regiones.