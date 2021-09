Córdoba: más de 34 mil damnificados por inundaciones

En 29 de los 40 municipios de Córdoba se han presentado emergencias por las inundaciones, de estas zonas, 27 se encuentran decretado en calamidad pública.

“Casi el 97% del departamento está afectado por las lluvias. De esas afectaciones, hay unas categorías más elevadas que son los 27 municipios que están decretados en calamidad pública; eso es una cosa histórica en el departamento. En ese sentido, los municipios que no se han decretado, no significa que no han reportado situaciones de afectaciones, sino que no son de la categoría para decretarse”, dijo el director de la Oficina de Gestión de Riesgos de Córdoba, Aldrin Pinedo.

El departamento está pasando por una fuerte ola invernal que ha dejado varios puntos bloqueados impidiendo el transporte entre veredas y municipios.

Lorica también es uno de los municipios más afectados con 1.455 familias damnificadas, seguido de Ayapel, donde las autoridades reportaron inundaciones en los 10 corregimientos que tiene esa jurisdicción.

El alcalde de ese municipio, Isidro Vergara, hizo un llamado a que se intervenga en el menor tiempo posible el punto ‘Cara e Gato’, por el río Cauca, el cual ha causado la mayor afectación en esta zona.

“A esta hora muchos de nuestros hermanos ayapelenses duermen con las aguas del Cauca dentro de sus casas. Suplicamos nuevamente al Gobierno Nacional que agilice los trabajos en el punto Cara e’ Gato. Cada minuto cuenta para detener las aguas que siguen subiendo”, indicó

“Pedimos nuevamente al Gobierno Nacional celeridad en los trabajos y eficacia en la llegada de ayudas para atender a nuestra población damnificada”, sostuvo el mandatario municipal.

La zona urbana de Ayapel también se ha visto afectada, en ocho barrios se reportaron inundaciones por cuenta de los desbordamientos de la Ciénaga de Ayapel, se trata de Las Brisas, Divino Niño, Lomalinda, Ospina Pérez, Calle Bogotá, sector Centro, Los Hoyos y El Pozón.

Cabe recordar que en el marco de las reuniones realizadas en Bogotá, con el presidente Iván Duque, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, propuso que Hidroituango inicie un proceso de reparación a las familias afectadas por el desbordamiento del río Cauca.

“Solicité que Hidroituango se siente en la mesa como uno de los actores que ha cambiado la dinámica del río Cauca y que hoy también ha afectado indiscutiblemente la realidad que se vive en Córdoba y los otros departamentos que concurren en La Mojana”, dijo.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que Ayapel debe ser atendida de manera prioritaria pues al no serlo causaría daños colaterales incalculables en las comunidades.

Hasta el momento, las intensas lluvias en Córdoba dejan 34.041 damnificados, es decir unas 13.401 familias afectadas.