Así va la batalla contra el covid-19 en Colombia

1. 36,8 millones de dosis aplicadas

Desde el 17 de febrero hasta la fecha el número de vacunas que ha llegado al territorio nacional es de 39.615.058 dosis. De estas, se han aplicado 36.835.597 biológicos, siendo 21.358.852 personas con la primera dosis, 12.680.335 con la segunda dosis y 2.795.909 con condición de monodosis. Frente al número de personas que completaron su esquema de vacunación, la cifra corresponde a más de 15.066.025, representando el 29,91% de la población en general. "Tenemos 21 millones de personas con primeras dosis y 15 millones de personas con esquemas completos. Eso nos indica que debemos tener una meta de 41 millones de personas vacunadas a final de septiembre y ojalá logremos acercanos lo que más podamos a los 20 millones de personas con esquema completo", indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

2. Llegarán 12,7 millones este mes

El Ministro dijo esta semana que la proyección de llegada de vacunas al país para septiembre es de 12.751.450, de las cuales, 1.356.030 serán de Pfizer; 1.108.000 de AstraZeneca; 4.080.000 de Moderna; 2.000.000 de Janssen; 998.420 de Covax Pfizer; 2.092.000 de Covax Sinovac; y 1.117.000 que fueron donadas por el gobierno de España y llegarán en cuestión de semanas. Cabe recordar que el miércoles anterior arribaron al país 752.400 dosis de AstraZeneca, al igual que otras 339.300 de Pfizer y 1.275.000 dosis de Moderna, respectivamente. En total, el país ha recibido 39.962.384 de todos los laboratorios, sumando los 2,1 millones de dosis adquiridas por el sector privado y seis millones donadas por Estados Unidos.

3. ¿Nuevo pico de contagios?

Aunque el índice de casos de covid-19 en el país presenta un descenso sostenido en las últimas cinco semanas, con contagios esta última por debajo de 2.000 diarios y muertes menores a 60 en promedio, Ruiz manifestó que no hay que bajar la guardia, y más con la circulación de la variante Delta y el incremento en el contagio por la cepa MU. Teniendo en cuenta las proyecciones realizadas por el INS, el jefe de la cartera aseguró que la llegada de un cuarto pico de contagios al país es una eventual realidad, por lo que podría presentarse un incremento en las próximas semanas. "El cuarto pico podría darse hacia la última semana de octubre. Este podría tener una duración más corta que el tercer pico que tuvimos, pero todavía es una incógnita la mortalidad que podríamos tener”, dijo. “Si aceleramos el proceso de vacunación y logramos cumplir la meta para final de año, vamos a tener un cuarto pico bajísimo en casos y muy pequeño en fallecidos”, dijo el viceministro Luis Moscoso, indicando que si se toman medidas como la vacunación y las de bioseguridad, tal escenario es posible.

4. Peligro de la Variante Mu

‘Mu’, variante del coronavirus que fue detectada en Colombia el pasado mes de enero, ya fue considerada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) como “potencialmente peligrosa”, pese a que aún no se tiene evidencia científica que compruebe su letalidad o resistencia a los inmunológicos, según explicó Marco Caraveli, responsable de la estrategia de vacunas del regulador. Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Marcela Mercado, afirmó que la variante Mu “fue la que mantuvo el tercer pico y provocó el 60% de las muertes en el país”. Aunque solamente representa el 1% de los contagios diarios, el Ministerio reiteró que no hay que bajar la guardia ante este nuevo linaje que circula por el territorio nacional.

5. ¿Y la variante Delta?

Martha Ospina Martínez, directora del Instituto Nacional de Salud, indicó frente a la variante Delta, que dada la variabilidad en la inmunidad en el covid-19, “la vacunación sigue siendo la mejor recomendación”. Añadió al respecto que “hay algunas personas que no desarrollan inmunidad ni por infección natural ni por las vacunas. Algunas pierden la inmunidad con el paso de los meses. También hay otras que no tienen una capacidad neutralizante buena para ciertos linajes, como Delta o Mu”. Puntualizó indicando que es de tener en cuenta que la variante Delta tiene una capacidad de trasmisión superior a Mu, que es actualmente la de mayor circulación en el país.

6. Colombia frente al mundo

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Colombia ocupa el décimo lugar en los países con mayor número de casos y muertos a nivel mundial, lista que lidera Estados Unidos con 40,8 millones de casos y 658 mil fallecimientos, respectivamente. En cuanto a Latinoamérica, el país ocupa la tercera posición en ambos índices, siendo superado por Brasil y Argentina en número de casos, como también Brasil y México en el índice de muertes. Con corte al viernes pasado el país tenía 4.763.695 recuperados de un total de 4.926.772 casos. De igual manera sumaba 125.529 fallecidos, 24.651.488 muestras procesadas y 22.424 casos activos. Leticia, por ejemplo, cumplió un mes completo sin muertes confirmadas.

7. Los renuentes a vacunarse

Se estima que cerca de dos millones de personas que ya deberían estar vacunadas aún no han recibido su primera dosis. No se entiende por qué son renuentes a asistir a los puestos de inmunización. La franja que más preocupa es la de población con más de 50 años y con comorbilidades. Si bien en Colombia no es obligatoria la vacuna, es claro que las autoridades deben ser más eficientes en la búsqueda activa de esta población

8. ¿Cómo está la ocupación de las camas UCI?

Según el informe presentado el pasado viernes por el Instituto Nacional de Salud, de las 12 mil camas dispuestas para las Unidades de Cuidados Intensivos del sistema hospitalario del país, se registran 1.815 camas ocupadas por personas con síntomas relacionados al covid-19. El documento registra que las zonas donde se presenta mayor ocupación de camas UCI son Bogotá con 330, Antioquia con 283 y Valle con 221. El director de Prestación de Servicios del Ministerio de Salud y Protección Social, John Manuel Delgado, sostuvo que estos indicadores son exactamente similares cuando inició la pandemia en el país.

9. ¿Combinación de vacunas en el país?

Aunque en otros países como Alemania, España, Tailandia e Indonesia han realizado múltiples experimentos donde se mezclan diferentes biológicos, el Gobierno nacional, junto con el Comité de Expertos y el Comité de Vacunas, estudia dicha posibilidad. Ruiz explicó que "la propuesta no la hemos descartado, existe y algunos países la han venido implementando (…) la línea que tenemos con el Comité de Vacunas y el Comité de Expertos es no combinar vacunas para la segunda dosis, pero se podría dar en el escenario de la tercera dosis", señaló.

10. Colombianos con certificado digital

Desde el pasado 31 de agosto, los colombianos pueden consultar en la plataforma mivacuna.sispro.gov.co, el Certificado Digital de Vacunación expedido por el Gobierno nacional. Según el Ministerio de Salud, con corte a las seis de la mañana del pasado jueves, se habían descargado 328.382 certificados, teniendo un promedio de 30 mil documentos expedidos cada día. Frente a esto, el jefe de la Oficina de OTIC, Weimar Pazos, invitó a la ciudadanía para que realice este trámite que es totalmente gratuito, es único y oficial, válido para transitar por el territorio colombiano y reconocido por las autoridades internacionales.