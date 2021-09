'Falsos Positivo': JEP niega libertad al general (r) Henry Torres

No fue concedida la libertad al general retirado Henry Torres Escalante por decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), quien argumentó que el aporte de verdad del ex uniformado sobre lo ocurrido en la jurisdicción de la Brigada XVI no puede calificarse como extraordinario.

De acuerdo con el alto tribunal, las declaraciones de Torres no cumplen con los parámetros de verdad plena exigidos por dicho tribunal para acceder de manera anticipada a la libertad y por lo tanto, negó el beneficio de la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa.

En ese orden de ideas, el excomandante de la Brigada XVI del Ejército, con sede en Yopal, seguirá recluido en la Escuela de Infantería Cantón Norte del Ejército Nacional, donde cumple con una condena de prisión por hechos ocurrido en Aguazul, Casanare, en marzo de 2007.

Dichos casos por los cuales es investigado Torres tienen que ver con el caso 03: ‘Muertes ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado’, conocidos como ‘falsos positivos’.

"La Sala no vislumbra, hasta este momento, que el compareciente haya efectuado el aporte extraordinario de verdad que se esperaría en esta justicia transicional del comandante de una unidad mayor del Ejército Nacional en la que se presentaron más de 170 hechos constitutivos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate", dice el fallo.

De igual manera, la JEP recordó que el ex general no solamente comparece por el proceso por el cual se encuentra privado por la libertad, sino por los múltiples casos reportados durante su permanencia en la Brigada XVI en los diferentes cargos que ocupó entre los años 2003 y 2007.