¿Cómo desarrollar las regiones según sus empresarios?

Durante el congreso de Confecámaras en Cartagena, empresarios de diferentes regiones del país se dieron cita para analizar cómo se podría generar un mayor desarrollo en cada una de sus regiones.

Para Carlos Alberto Peña, gerente de la cadena de Suministro de OffCorss, quien intervino por la Región Noroccidente, se necesitan fábricas de productividad, “para seguir mejorando las condiciones de vida de todas las personas que trabajan con nosotros, seguir con las escuelas de liderazgo que nos ayuda a trabajar de manera unida, creo que la primera solicitud y peticiones es que trabajemos unidos, necesitamos conectarnos entre todas las Cámaras de Comercio porque necesitamos exportar, necesitamos internacionalizar nuestro país y necesitamos mostrarle al mundo que tenemos grandes productos y servicios que podemos entregarle de nivel competitivo”, explicó el directivo.

Uno los puntos más relevantes fue el de la necesidad de formalizar a las compañías, ya que esto permite generar mejor desarrollo, pues según Peña, la competencia con la informalidad es muy fuerte y ese tipo de empresas no contribuyen a la verdadera industrialización del país. “Lo segundo que quiero pedirles es que sigamos apostándole a la formalidad porque realmente ahí es donde está el ejercicio de resultados que estamos buscando”, sostuvo.

Explicó que en su sector el mercado legal no llega al 50% del total de ventas, “nosotros somos la marca líder del sector infantil de Colombia y tenemos apenas el 12% de la participación y las marcas que nos siguen, que son otras cuatro marcas, no alcanzamos a tener el 30%, ¿dónde están los demás?”, señaló Peña.

Por la Región Caribe, María Claudia Pérez, gerente General de Merco Cargo dijo que “se necesita puntualmente seguir trabajando en estrategias de optimización, estrategias de innovación que nos permitan seguir construyendo ventajas competitivas para nuestra región, que nos permitan dar un valor agregado a los productos y servicios”.

En la región Central, Gigliola Aycardi, cofundadora y vicepresidente ejecutiva de Bodytech, explicó que debemos ir a la par tecnológica de otros países, “en Colombia tenemos el 20% de la productividad de los países desarrollados como Estados Unidos y en Europa, y es porque no conocen las causas, las raíces de los problemas, entonces decimos que no tenemos vías para poder sacar nuestros productos, no tenemos innovación, estamos atrasados en procesos, en nuestras tecnologías. Hoy estamos hablando de cosas que en otros países estuvieron ya hace 5 o 6 años, estamos como que una ola atrás de eso, entonces para mí necesitamos educación, necesitamos innovación, necesitamos capacitación y necesitamos colaboración entre el estado y las empresas”, señaló.