Deuda externa llegó a 56,1% del PIB en primer semestre del año

EL SALDO de la deuda externa de Colombia alcanzó US$ 187.529 millones (56,1% del PIB), al término del segundo trimestre de 2023, con un aumento de US$ 3.648 millones, es decir, 2% respecto a diciembre de 2022.

De acuerdo con el reporte del Banco de la República, el 84% de este monto corresponde a pasivos con vencimiento original mayor a un año y el 16% a créditos con vencimiento igual o menor a 12 meses. Por tipo de instrumento, el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y bonos.

Según el informe, el aumento del saldo de junio de 2023 frente al de diciembre del año anterior, se explica por el incremento de la deuda de largo (US$ 3.203 millones, 2,1%), y de corto plazo (US$ 445 millones, 1,5%).

Señala el Emisor que, por sectores, el saldo de la deuda externa pública representa el 57% del total y la del sector privado el 43%. Del monto total de la deuda externa, el 16% corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa.

Sector público

Por otro lado, a junio el saldo de la deuda externa del sector público se estima en US$ 106.478 millones (31,8% del PIB), superior en US$ 1.835 millones (1,8%) respecto a diciembre del año pasado. Esta dinámica se explica por el incremento de las obligaciones contratadas tanto a largo plazo (US$ 1.737 millones) como a corto plazo (US$ 98 millones).

Por tipo de acreedor, el mayor saldo de la deuda externa del sector público (US$ 1.835 millones) obedeció al aumento de la deuda con los tenedores de bonos (US$ 2.211 millones) y con la banca multilateral (US$ 121 millones) compensado por la reducción de las obligaciones con la banca comercial (US$ 353 millones) y con otros acreedores (US$ 144 millones).

Del saldo de la deuda del sector público, el 70% corresponde a obligaciones del Gobierno Nacional, el 21% a entidades descentralizadas y el restante 9% son obligaciones de otros deudores. Por prestamistas, el 51% del saldo corresponde a bonos emitidos en los mercados internacionales, el 36% a préstamos con la banca multilateral y el 13% a créditos con entidades bilaterales e instituciones financieras.

El informe indica que, durante lo corrido del año 2023 a junio, el servicio de la deuda de largo plazo del sector público ascendió a US$ 5.612 millones, mayor en US$ 2.288 millones respecto al mismo periodo de 2022. Del monto del servicio, US$ 3.251 millones (58%) correspondió a amortizaciones y US$ 2.361 millones (42%) a intereses.

En lo corrido de 2023 hasta junio, la tasa de interés promedio de la nueva deuda externa contratada por entidades del sector público se estima en 8%, mayor en 3,6 puntos porcentuales a la tasa pactada durante 2022.

Le puede interesar: Mercados mantienen proyección de 9% para inflación de este año

Sector privado

Al cierre de junio de 2023, el saldo de la deuda externa del sector privado fue de US$ 81.051 millones (24,2% del PIB). De este monto, el 81,7% correspondió a obligaciones del sector no bancario y el restante 18,3% a deudas adquiridas por instituciones del sector bancario.

Con relación al saldo de la deuda del sector no bancario, los préstamos con entidades del exterior representaron el 81%, los créditos de leasing financiero el 9%, las obligaciones por concepto de crédito de proveedor el 6,5%, y el 3,5% restante corresponde a bonos y pasivos de seguros. En cuanto al sector bancario, a junio de 2023, las obligaciones por concepto de préstamos representaron el 57,7% de su deuda externa, el 38,6% correspondió a bonos adquiridos por inversionistas extranjeros y el restante 3,7% a depósitos de no residentes.

Asimismo, el sector privado no bancario incrementó sus obligaciones externas en US$ 3.162 millones (5,0%) frente a lo registrado en diciembre de 2022. Este aumento lo explica, principalmente, los ingresos netos por concepto de préstamos (tanto de largo como de corto plazo). Por su parte, el saldo del sector privado bancario se redujo en US$ 1.349 millones (8,3%) frente al observado a diciembre de 2022. Este resultado se explica principalmente por el vencimiento y pago de bonos, compensado parcialmente por desembolsos netos de préstamos.

El costo de las nuevas contrataciones de deuda externa en el segundo trimestre de 2023 se estima en 9,5% (excluyendo préstamos a plazos menores a un mes que presentan alta rotación), mayor en 0,4 puntos porcentuales a la tasa del trimestre inmediatamente anterior y en 4% al registrado en igual periodo de 2022.

Por concepto de préstamos de largo plazo adquiridos en el segundo trimestre de 2023, el plazo promedio (ponderado por monto) fue cercano a 5 años. El plazo del endeudamiento de corto plazo (excluyendo plazos menores a un mes) fue cercano a 7 meses.