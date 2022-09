Récord: Colombia vendió US$3.208 millones por turismo en 6 meses

Una cifra récord de US$3.208 millones por las ventas de viajes de turismo y transporte, logró Colombia en el primer semestre de este año. Esto significa un crecimiento del 1% respecto al mismo periodo en 2019, según cálculos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), con cifras del Banco de la República.

De acuerdo con la información presentada por Anato, para el segundo trimestre del año, (abril, mayo y junio) las exportaciones en turismo, por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros, llegaron a los US$1.641 millones, lo que significa un crecimiento del 16% en comparación con el mismo periodo en 2019.

El gasto promedio per cápita de los visitantes no residentes durante el primer semestre del año fue de US$1.617, superando en un 8% a los US$1.498 registrados en el mismo periodo en 2019.

De acuerdo con el gremio de las agencias, la temporada de mitad de año mostró una reactivación importante para el turismo receptivo en Colombia, que a su vez permitió visualizar el aumento de los registros referentes a los aportes económicos que generan los visitantes no residentes al país. Las divisas por turismo se determinan como el elemento más relevante para la exportación de servicios en esta actividad, que en varias oportunidades ha superado parte de las exportaciones de bienes tradicionales como, café, carbón, banano, ferroníquel, entre otros.

Turismo receptivo

A pesar de la crisis económica que se presenta en algunos países y la devaluación del peso colombiano frente al dólar, el turismo receptivo, conformado por los visitantes extranjeros, colombianos residentes en el exterior y pasajeros en cruceros internacionales, presentó importantes mejoras en el segundo trimestre del año.

De acuerdo a los datos del Banco de la República, Anato calcula que las exportaciones por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros seguirán creciendo durante este año.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, dijo que “el esfuerzo de los empresarios de la cadena turística, las Agencias de Viajes especializadas en turismo receptivo y los Operadores Turísticos, son parte del logro de atraer esos extranjeros al país, a través de la participación en ferias internacionales, espacios de comercialización y la promoción de Colombia en el exterior”.

Señaló la dirigente gremial que “nuestro país debe seguir trabajando con el Gobierno nacional, sobre todo con lo referente a la búsqueda de la paz y la seguridad, temas fundamentales para encontrar alternativas productivas que suplan la disminución de recursos minero-energéticos, siendo el turismo el sustituto ideal”.

Anato, con base en datos del Banco de la República, calcula que “para el primer semestre del año, los viajes y el transporte aéreo superaron los valores prepandemia, y que pueda estimarse que al cierre del año tengamos un crecimiento entre el 6% al 10%”.

Crecimiento

Sostuvo Cortés Calle que “al lograr estas cifras positivas, ya no hablamos de reactivación, sino de crecimiento, de lo que representa la importancia de la llegada de visitantes no residentes a nuestro país, puesto que es un factor relevante no solo para el sector turístico, sino para la economía colombiana. Es fundamental seguir trabajando en aspectos como la seguridad, la formalidad, la conectividad, el apoyo a las empresas, entre otros, que permitan atraer a nuevos turistas internacionales con un buen promedio de gasto”, concluyó la dirigente gremial.

Entre enero y junio de 2022 ingresaron 1.529.148 extranjeros a Colombia, lo que significa una recuperación del 77% frente a los mismos meses de 2019, tiempo en el que se reportaron 1.982.206 visitantes.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) señaló en su último Informe de Impacto Económico (EIR) que, durante los próximos 10 años, esta industria generará más de 443.300 nuevos puestos de trabajo en Colombia en dicho sector.