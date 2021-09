Encontronazo en el Concejo por debate de la oposición

El lunes de esta semana arrancó el primer debate de la oposición, que se enfocó en los contenidos y especialmente en la falta de socialización que ha tenido el Plan de Ordenamiento Territorial, a cortos tres días de que la Administración Distrital radique el articulado ante dicha Corporación.

El debate se levantó el lunes porque las cabildantes de Colombia Humana-UP-MAIS solicitaron la presencia de la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo (quien se tuvo que retirar porque tenía una cita en el Tribunal de Cundinamarca). De igual forma no pudieron darle continuidad el día de ayer como se tenía previsto. Este mismo fue suspendido por la coalición y continuará el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó?

Pues bien, de acuerdo Susana Muhamad, de esta colectividad, “por intransigencia de la concejala Luz Marina Gordillo, presidenta de la Comisión de Hacienda, no fue posible que se llevara a cabo el debate en el recinto de Los Comuneros”.

Por su parte, la concejal Gordillo, del Partido Liberal, asegura que la decisión respondió a respetar el trámite, “pues estaba en el orden de la agenda, que se hace mensualmente, que la Comisión de Hacienda sesionaría hoy, de 9 a 2 de la tarde”, le dijo a EL NUEVO SIGLO.

Colombia Humana alude falta de garantías

Frente a este escenario la concejal Muhamad refirió que se le solicitó a la presidenta de la Comisión de Hacienda, Luz Marina Gordillo, que le permitiera a la bancada hacer el debate en el recinto de Los Comuneros, que tiene todas las condiciones logísticas: buen sonido, no se cae la transmisión para los invitados que se iban a conectar virtualmente para hacer su intervención, y aforo.

“La presidenta no quiso, sin argumentos razonables o lógicos, lo que nos parece una vulneración a las garantías que tiene la oposición” agregó a este Medio.

Ante esta situación, por decisión de los miembros de la comisión se solicitó aplazarla. Añadió que esta discusión es urgente para Bogotá, pero por el afán no podemos caer en la mecánica de la Administración Distrital de hacer procesos sin calidad y sin brindar las condiciones correctas de participación a los ciudadanos.

“Aquí de lo que estamos hablando nada más y nada menos es del Plan de Ordenamiento Territorial que define la ciudad de los próximos 12 años, la década clave para actuar ante la emergencia climática”, añadió y agregó que este hecho de mover el debate un día retrasara toda la agenda del Concejo de Bogotá.

“Se pasó el debate para mañana. El jueves había plenaria para aprobar proyectos de concejales y tocó cambiar esa plenaria por el segundo debate de la oposición. Se quedaron los concejales sin aprobar proyectos en plenaria porque la concejal Gordillo no quiso cambiar de salón”, finalizó diciendo la cabildante.

El debate estaba agendado

Por su parte, la concejal Gordillo le dijo a este Medio que cambiar el agendamiento de la comisión de la noche del lunes a la mañana de martes no es nada fácil.

“Había concejales que tenían sus proyectos para votar. ¿Cómo les digo yo que ya no se van a votar porque se cambiaron de salón? Ellos no querían sesionar en el recinto Lara Bonilla porque es un recinto en el que no se escucha bien y por eso teníamos que cambiarlo, pero el recinto de Los Comuneros ya estaba separado por agenda. No fue una cosa mía; fue una agenda de hace un mes”, indicó a EL NUEVO SIGLO.

Añadió, por último, que en la sesión de hoy se debatió el proyecto de Gloria Elsy Díaz (Partido Conservador) y de Julián Rodríguez Sastoque (Alianza Verde) y que de hecho se sacó adelante.

“No es cosa de la presidenta. Cambiar de salón de la noche a la mañana no es el procedimiento. Eso no solo está agendado sino que toca colocarlo por lo menos con 24 horas de anterioridad en las páginas del Concejo para que la comunidad se entere. Yo les dije que los argumentos no los da el recinto; los argumentos los damos nosotros, quienes hacemos el debate, sin importar el sitio en el que lo hagamos. Pero no lo quisieron hacer”, finalizó Gordillo.