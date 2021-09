Detectan primeros casos de variante Delta en Cartagena

El Instituto Nacional de Salud reportó a un menor de dos años y un adulto de 42 años con la variante Delta del covid en Cartagena, siendo los dos primeros casos en esta ciudad.

La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno, manifestó que los contagiados se encuentran estables y no presentan síntomas.

"Fuimos notificados por parte del Instituto Nacional de Salud quien adelanta un proceso de vigilancia genómica en todo el territorio nacional, para el caso de Cartagena está liderado por el Laboratorio de la Universidad de Cartagena, donde se procesan las pruebas para diagnóstico de covid-19", afirmó.

Además Johana Bueno manifestó que se realizó el debido cerco epidemiológico para los contactos estrechos de estos pacientes diagnosticados y no representan una condición de que ameriten una internación en un centro hospitalario.

La funcionaria de la salud explico cómo se contagiaron estás personas.

"Para el caso del adulto de 42 años fue un viaje que hizo a los EE.UU., al momento de regresar se le tomó la prueba y salió positivo, afortunadamente fue el único en su cerco epidemiológico que salió positivo. Para el caso del menor de dos años, de acuerdo a la información que entregaron los padres, presuntamente se pudo haber contagiado con un restaurante de la ciudad donde estuvieron compartiendo con amigos de otros países y familiares, para este caso en particular se aisló".

Asimismo Bueno reiteró que la vacunación busca que las personas que se contagien con covid o variantes de esta enfermedad no lleguen a las Unidades de Cuidados Intensivos.

"Una vez confirmada la circulación de la variante Delta en la ciudad las autoridades de salud iniciaron campañas, para que muchas más personas accedan a la vacunación, "con la vacunación podemos superar esta enfermedad, la variante delta tiene alta transmisibilidad no se requiere que tengamos contacto prolongado con una persona, en un instante que se quite el tapaboca y la otra persona no lo tiene ya se puede contagiar" dijo.