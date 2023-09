ETB solicita cambios en regulación para subasta 5G

Celebramos el anuncio ayer en Andicom del ministro TIC, Mauricio Lizcano, de realizar una subasta de espectro regional para que empresas como la nuestra, con nichos de mercado y sin ser una multinacional, pueda operar en zonas geográficas específicas, pues nuestro interés es comenzar por Bogotá–Región”, manifestó Alex Blanco, presidente de ETB, en su participación de hoy en el panel de Andicom, junto con sus homólogos de las empresas de telecomunicaciones del país.

Así mismo, el presidente instó a que la CRC pueda modificar la definición de OMVi que limita a empresas como ETB en el desarrollo de nuevos modelos de negocio al restringir la posibilidad de operar en aquellas zonas en las que no le fue asignado espectro. Un concepto que no es estándar global, pues países como España, Estados Unidos y Brasil sí lo permiten.

Desconexión por falta de capacidad adquisitiva Otro de los aspectos que destacó el presidente Alex Blanco en la conversación es que “la desconexión de la población en Colombia no se da por falta de inversión en infraestructura, sino por ausencia de capacidad de pago en su mayoría”.

Por ejemplo, en cabeceras municipales el 30% de los hogares no cuenta con conexión a internet; de estos, más de la mitad afirma que no se conecta por razones de costos (57%) y mientras que, por falta de cobertura, apenas es el 1%, de acuerdo con el informe Indicadores Básicos de TIC en Hogares del Dane. En zona rural, en donde hay retos de cobertura, del 70% de los hogares que no tiene internet, el 45% argumenta como principal razón el costo, pese a que la tarifa del servicio en Colombia, en términos de paridad adquisitiva, está por debajo del promedio de las Américas.

Según datos de la ITU, el umbral de asequibilidad es del 2%; es decir, si el pago por el servicio de internet, incluido el costo del equipo, cuesta más de ese porcentaje del ingreso mensual del hogar, la decisión es no conectarse para priorizar otros gastos esenciales.

En ese sentido, se necesita el aporte del Estado para que las tarifas del espectro sean más asequibles y esto promueva que la industria desarrolle soluciones corporativas propias de las ciudades inteligentes en medicina, ciencia, educación, agricultura o para el funcionamiento de los aeropuertos, zonas francas, entre otros; y que así se genere bienestar ciudadano a través de aplicaciones de uso cotidiano como el pago de servicios públicos, impuestos; acceso a citas médicas, zonas de parqueo pago, entre otras.