Niegan criterio político para escoger escritores a Feria del Libro de Madrid

Disculpas pidió el embajador en España, Luis Guillermo Plata, porque reconoció que no fue preciso en unas declaraciones que dio acerca de los criterios que se tuvieron para invitar a 37 autores colombianos a la 80ª Feria del Libro de Madrid, en la cual Colombia es el país invitado. Explicó que cuando utilizó la palabra “neutro” quiso referirse a la imparcialidad a la hora de seleccionar a los escritores y no que se tuvieron en cuenta otras razones.

Sobre este asunto se desató una polémica porque, por un lado, dejaron de ser invitadas algunas plumas colombianas de gran relevancia nacional e internacional como Fernando Vallejo, Laura Restrepo, Piedad Bonnett, William Ospina, Héctor Abad y Pablo Montoya; y, por el otro, porque algunos asumieron la palabra "neutro" que pronunció el embajador Plata como una especie de veto a escritores que de alguna manera han emitido críticas a la administración de Iván Duque.

En ese sentido la Revista W Magazín publicó en días pasados un artículo con el título ‘El Gobierno de Colombia excluye a escritores prestigiosos como invitado en la Feria del Libro de Madrid’, en el cual arranca diciendo que “el Gobierno de Colombia acaba de escribir una página triste e inmerecida en la historia de la gestión literaria, cultural y política. El retrato de la literatura colombiana contemporánea en la 80ª Feria del Libro de Madrid como país invitado es muy incompleto porque ha primado el sectarismo político”.

Agregó la revista que “varios de los escritores ignorados por el gobierno del presidente Iván Duque han expresado en diferentes momentos sus críticas a dicha administración, y a las que la han precedido, no al país. No es extraño, no porque sea Duque, sino porque es lo que los ciudadanos esperamos de sus creadores e intelectuales: miradas analíticas, reflexivas y/o críticas que ayuden a entender y comprender mejor la realidad desde sus libros y/o artículos de opinión”.

El embajador Plata en días pasados en la presentación del programa en un desayuno con periodistas indicó que “uno no quisiera que una feria literaria se convirtiera en una feria política. Ni para un lado ni para el otro. (…) Se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra".

Sin embargo ayer el diplomático aclaró que “en días pasados se han hecho públicas en los medios de comunicación unas declaraciones mías frente a la participación de Colombia como invitado de honor en la octogésima Feria del Libro de Madrid”.

Agregó Plata que “me equivoqué, desafortunadamente el modo en que empleé mi palabra distorsionó el sentido último de lo que quería expresar”. Añadió “en algunas ocasiones escogemos las palabras de manera precipitada, y aquello puede llevar a equívocos y malentendidos. Es por esto que quiero manifestar que no fue mi intención calificar a las autoras y autores como neutrales, y reconozco y lamento que mi uso de la palabra ‘neutro’ se haya prestado a interpretaciones contrarias a lo que era mi intención. Quise referirme a la imparcialidad a la hora de seleccionar a los autores para participar en la Feria del Libro".

Subrayó que “nuestro interés es que las diversas voces de las distintas expresiones literarias colombianas lleguen de manera fidedigna al público”.

Explicó que “esto salió en una charla casual en un desayuno, y tal vez no fui cuidadoso con mis palabras, pero en ningún momento quise ofender a los autores. No quise decir que fueran ellos neutros sino que el proceso que debía observarse para la invitación debe ser imparcial, y esa era mi referencia, y por eso pido disculpas porque seguramente la forma en que utilicé las palabras distorsionó el sentido de lo que quería expresar”.

Cancillería

Este año, Colombia es el país invitado de honor a la edición número 80 de la Feria del Libro de Madrid, que se llevará a cabo del 10 al 26 de septiembre en el Parque El Buen Retiro.

“Este será el espacio idóneo para que, además de conmemorar los 140 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con España, el país exponga su principal fuente de riqueza: su inmensa diversidad”, indicó la Cancillería.

Agregó que el lema escogido es “Colombia Diversa y Vital” y la participación del país en dicha Feria está conformada por dos grandes elementos: la programación literaria y cultural que se desarrollará tanto en el Pabellón Colombia como en otros escenarios de Madrid y la Librería Colombia, que contará con alrededor de 1.250 títulos de 1.000 autores colombianos.

Explicó la Cancillería que en noviembre del 2019, Colombia fue convocada a participar como país invitado de honor en la 79ª Feria del Libro de Madrid que se iba a celebrar en el 2020. “Por motivos de la emergencia sanitaria presentada por la pandemia del covid, esta tuvo que ser pospuesta en varias oportunidades por los organizadores y se ejecutará entre el 10 al 26 de septiembre de 2021. Desde entonces, se trabaja en la participación de Colombia en dicho evento”.

Dijo también este Ministerio que “la programación cuenta con 37 participantes, que son una muestra de la amplia diversidad regional, cultural, de género, generacional y literaria. Cada autor contará con diversos espacios tanto literarios, como de encuentro con los lectores y con la prensa en España”.

Por su parte el viceministro encargado de Asuntos Multilaterales, Carlos Morales, destacó que “en esta Feria están representados todos los autores colombianos, lo que pasa es que la modalidad puede ser diferente en la medida en que los grandes autores consagrados, puede que no estén de manera presencial en la Feria, pero lo están de la manera más importante que es desde su producción literaria”.