Prevén precios del petróleo de US$ 76 para fin de año

PESE A QUE la cotización del petróleo se ha mantenido con altas y bajas en julio y agosto de este año, con un rango entre US$ 82 y US$ 88 el barril, los analistas consideran que el precio del crudo podría llegar en promedio en US$ 76.

Para Colombia, de concretarse este precio, estaría por debajo de lo contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de US$ 78,6, un valor mucho menor que el del plan financiero de 2023, cuando se proyectaba un promedio de US$ 94,2.

De acuerdo con los investigadores del Bancolombia, en agosto, las preocupaciones sobre la demanda mundial de combustibles por parte de China y la extensión del recorte voluntario por parte de Arabia Saudita puso al precio del crudo en un sube y baja, pausando la tendencia alcista.

Así, en promedio el precio del Brent se incrementó 6% mensual y el WTI 7%. Respecto a agosto de 2022, la variación fue negativa: -13% para el Brent y -11% para el WTI.

Altibajos

Ante este comportamiento, los analistas señalan que “para 2023 esperamos que los precios del Brent promedien US$ 76/barril. Posteriormente, de 2024 en adelante, nuestro escenario central de precio promedio trimestral es más conservador, con una expectativa de alrededor de US$ 70/barril. Según nuestros modelos, en el escenario optimista, el precio promedio trimestral estaría alrededor de los US$ 85/barril y en el escenario negativo en US$ 55”.

Sostiene el informe de la entidad financiera, “nuestra perspectiva apunta a que la desaceleración económica mundial se acentuará este segundo semestre de 2023, dados los incrementos en las tasas de los bancos centrales alrededor del mundo y en vista de que sus efectos económicos tienen un rezago de transmisión. Además, en términos generales no se espera una disminución rápida de la inflación a nivel mundial, por lo que su persistencia puede mantener un escenario de tasas de intervención elevadas por un periodo más prolongado”.

Al respecto, los investigadores argumentan que “lo anterior influenciaría la demanda de petróleo, por lo que no anticipamos precios del Brent consistentemente sobre US$ 80/barril como los que se observan actualmente en el mercado. No obstante, recordemos que el sistema petrolero no tiende a tener comportamientos plenamente de libre mercado, dadas las decisiones de recortes de producción realizadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo + (OPEP+)”.

Aseguran que “actualmente, la organización tiene el 40% de la producción mundial de petróleo, alrededor de 40,5 millones de barriles diarios. Pareciera ser que la OPEP+ luce cómoda con un precio del Brent alrededor de los US$ 75 barril por lo que, a pesar de las presiones en demanda, parece improbable retornar hacia precios significativamente inferiores”.

Producción

Señalan que, a nivel local, la producción de petróleo estimada por Campetrol para junio fue de 778.000 barriles diarios. El dato oficial por parte del Ministerio de Minas o la ANH no ha sido publicado aún. Según Campetrol, la producción del país aumentó 3,4% anual y 0,6% mensual, principalmente gracias al desarrollo de proyectos en el área del Meta.

En cuanto a la producción de gas, Campetrol prevé 1.087 millones de pies cúbicos al día según la última información disponible a mayo.

Por otro lado, los taladros activos aumentaron por primera vez en meses a 128 unidades, con uno más en drilling y tres más en workover. Sin embargo, según Campetrol, se proyecta una caída de nuevo a 122 en octubre, lo que representaría una disminución anual relevante de 32 equipos frente a lo registrado en octubre 2022 (154 equipos). En julio, de los taladros activos, 87 fueron destinados a workover y 41 a drilling.

Según las cifras publicadas por el DANE, en junio las exportaciones de petróleo alcanzaron US$ 1.153 millones para una contracción mensual del 6% y una anual del 35%. Por otro lado, las importaciones de petróleo totalizaron US$ 430 millones, lo que representa una disminución anual del 14%.