Los 5 factores que están frenando la inversión en el país

Bajos niveles de confianza. No hay claridad sobre el rumbo que está tomando la economía colombiana, sobre todo frente a cómo se van a reemplazar los recursos petroleros y mineros con la transición energética. Además, existe confusión sobre la forma como el Gobierno cambia las reglas de juego poniendo en riesgo la estabilidad jurídica de los proyectos que ya están en marcha.

