"Para cerrar brechas sociales deben trabajar empresarios y gobierno"

Todo el país quería saber cómo les fue a los empresarios en la primera reunión formal con el presidente Gustavo Petro.

Para ello, Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional, explicó a EL NUEVO SIGLO, que, al momento de la reunión, los 32 gremios que integran ese ‘holding’ empresarial, definieron una serie de temas para tratar. Uno de ellos fue el de la seguridad y su impacto en las empresas.

Sin duda la preocupación por la inseguridad emerge como uno de los desafíos más prominentes en Colombia. En Bogotá, un 79,4% de los ciudadanos destacó la inseguridad; en Medellín, aunque en menor medida, un 54,3% también consideró la inseguridad como una prioridad. Y en Cali, la cifra alcanzó un 69,8%.

“Hay un problema en los hechos concretos y uno adicional en el impacto de las expectativas de la ciudadanía, de la inversión y en la economía. Decirle al presidente que no es solo garantizar el bien público del orden. El efecto es que se dejan de tomar decisiones de inversiones que la economía necesita. Si no hay una señal clara de las acciones que el Gobierno Nacional está adelantando será muy difícil la reactivación económica”, dijo Arce.

También conversaron sobre los desafíos económicos: “Un país con inflación del 10% y crecimiento del 1% es una trampa de pobreza que hay que resolver eso. Hablemos de qué cosas podemos hacer públicos y privados. El 80% del PIB lo producen las empresas, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el nivel de actividad económica. Es con nosotros que hay que tener esta conversación”, puntualizó el dirigente.

EL NUEVO SIGLO: ¿Que se han planteado ustedes luego de la reunión con el presidente Gustavo Petro, como para seguir trabajando con el Gobierno?

GERMÁN ARCE: Nosotros vemos que por el secreto de las expectativas y en la sensación de inseguridad para ser más claro, tiene un impacto en las expectativas de inversión, en las decisiones de los empresarios proyectos a nuevas inversiones. Los problemas, por ejemplo, en el suministro de bienes y servicios en los territorios, con una de las grandes preocupaciones.

Porque no es solamente los efectos que eso pueda tener en la economía en un año, necesitamos mejorar en muchos sectores, los resultados del trimestre son muy malas en muchos sectores y nosotros creemos que hay que prestarle mucha atención a esto en el frente de seguridad y en el frente digamos de reactivación económica.

Hacia adelante

ENS: Pero, ¿qué esperan hacia adelante en los acercamientos con el Gobierno?

GA: Pues que hacia adelante vamos a tener más reuniones, de hecho, la primera va a ser mañana con el ministro de Defensa y los altos mandos, tratando como de entender exactamente esos planes de acción a nivel territorial, vamos a tener una reunión en Cali que es una de las zonas en riesgo lo mismo que el Valle del Cauca en el que se han presentado muchos hechos que tienen muy preocupada la ciudadanía y por supuesto a los empresarios. Entonces vamos a empezar a hacer unas mesas de trabajo para entender a nivel territorial en las distintas regiones cómo son esos planes de acción de las autoridades y cómo podemos mandarle, pues una señal a la ciudadanía, que nos calme un poquito esa sensación de inseguridad en la que estamos.

ENS: Es una muy buena noticia porque a la salida de la reunión se dio otra sensación, como la falta de atención por parte del presidente Petro a los requerimientos de los empresarios. ¿Es verdad eso?

GA: No, esa sensación es equivocada. Nos vamos a reunir con el ministro de Defensa, eso ya lo empezamos a coordinar. Pero también espero que este sea el comienzo para hacer toda una serie de estas reuniones en otras regiones del país. Este es el comienzo de darle tracción a las conversaciones con el Gobierno.

ENS: ¿Qué otras cosas le plasmaron al presidente en el encuentro?

GA: Otro frente que le planteamos al presidente está asociado con los sectores que tienen el potencial tanto por su capacidad propia, como por el por el estímulo que la inversión pública pueda darle. Es que mire tener un crecimiento del 1% con una inflación de 9% o 10%, eso lo que significa es más pobreza o sea deterioro de las condiciones sociales. Entonces le estamos diciendo al Gobierno que necesitamos meterle el hombro a algunos sectores que tienen la capacidad de recuperarse rápido para generar empleo, de tener encadenamientos y aquí hemos hablado de lo que se puede hacer en vivienda que viene con unos muy malos resultados de hace 13 meses, lo que se puede hacer en infraestructura muy ligado a los temas de las 4G, los problemas grandes de inversión.

Otros sectores

ENS: ¿Cómo ven la forma que el presidente ha planteado referente a los temas de desarrollo rural?

GA: En los temas asociados al desarrollo agrícola, el presidente plantea el tema de la tierra, que es una preocupación que se ha tenido siempre, pero desde el Gobierno se han venido implementando proyectos. Yo creo que lo de tierras eso tiene un componente del lado que va más allá del título, porque el título, porque de qué sirve tener campesinos o gente en el campo con tierras, pero sin capacidad de producción. En eso necesitamos trabajar en ambos frentes.

ENS: ¿Qué otras necesidades le plantearon los empresarios al mandatario colombiano?

GA: En otro sector donde le planteamos oportunidades es el tema de energía, ahí hay unos problemas con las comunidades de licenciamientos, pero en eso necesitamos trabajar. Otro frente fue el tema de turismo, es decir, hay una serie de sectores que están listos y atentos a poder desarrollar y producir, pero para eso debemos coordinar esfuerzos desde lo privado con el gobierno. Es que en el Consejo Gremial está representado por 32 gremios de 6 sectores y que general, el 80% del Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros tenemos el potencial para hacer una reactivación económica. Pero para cerrar las brechas sociales debemos trabajar los empresarios y el gobierno. Entonces un poco el énfasis que nosotros le hemos dado a esta conversación y es que estamos aquí listos para trabajar, pero tenemos que trabajar coordinadamente.

‘No hay divorcio’

ENS: Es decir, para dar claridad, ¿no existe un divorcio entre los empresarios y el gobierno?

GA: No, por nada, no eso lo quiero dejar claro, no nos podemos dar ese lujo. Tanto nosotros como el gobierno tenemos la necesidad de entendernos a pesar de las diferencias. Tenemos que ponernos de acuerdo por el país, que necesita que trabajemos coordinadamente en muchos frentes, porque tener poco crecimiento con alta inflación es una muy mala fórmula para sacar a más ciudadanos de la pobreza. Entonces un poco el énfasis nuestro es mirar que en medio de las diferencias tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en unas cosas, en las que le aseguro que no tenemos tanta distancias, como estimular el sector de la bebidas, en generar más empleo no calificado, eso es posible decir, pero necesitamos que los subsidios fluyan, necesitamos que el programa de Mi Casa Ya sea reactivo, necesitamos más en temas de seguridad no solamente física, ya que hicimos mucho énfasis en eso, pero si no hay seguridad jurídica hay sectores paralizados por algunas de las señales que se han enviado. Por eso yo creo que, en este diálogo entre el Gobierno y el sector privado, pues tenemos que construir como unos campos de acción en unos frentes para que el país no se paralice. Y yo creo que el presidente fue receptivo en términos de la atención y el tiempo que nos planteó, lo que pasa es que nos tocaba entrar en acción.

Los ‘tiros’ de Petro

ENS: ¿Y qué van a hacer con esos mensajes como ‘tiros’ que les manda el presidente por las redes sociales y que dan otra sensación como tener hondas diferencias?

GA: Yo tengo que ser justo y debo reconocer que la reunión con el presidente fue amable y cordial. Y con eso esperamos poder cambiarle un poco el tono a la conversación, pero sobre todo con una cosa esencial gustado y ponernos a decir, trabajar, o sea, ha habido mucho ruido, mucho Twitter, mucha cosa, pero yo creo que el país está diciendo que pongamos las manos a trabajar. No nos podemos dar el lujo de que la actividad económica se estanque y que eso termine significando más desempleo, menores impuestos, menor capacidad, digamos de navegar en tiempos difíciles. No hay de otra, todos los días nos tenemos que levantar a trabajar y el país tiene unos problemas que necesita resolver y eso lo tenemos que hacer entre todos. Digamos que la receptividad del presidente fue positiva y ahora tenemos que convertir esto en acciones concretas.

ENS: ¿Luego de esa reunión, hay unidad al interior del Consejo Gremial?

GA: Creo que entre los empresarios hay unidad. Creo que hay estrategias distintas por sectores, que me parece que son respetables, pero la agenda que le llevamos al presidente, fue una agenda acordada, discutida y la voluntad de trabajar con el gobierno es positiva.

ENS: Ya estamos viendo algunos indicadores que se vienen presentando, por ejemplo, la cuestión de inflación, la cuestión del desempleo que está mejorando. ¿Qué opinión tiene sobre eso?

GA: Tenemos en un momento de tensión tanto con la política monetaria como la política fiscal y tenemos que meterle un poco el freno de mano a esos factores que nos ayudan a crecer desde la pandemia. Pero creo que hemos tenido una mala coordinación en algunos frentes, pero eso lo hace más desafiante. De allí que estamos trabajando en actividades, en proyectos que necesitamos que salgan adelante, aunque esto no va a ser mejor para enderezar los indicadores del segundo trimestre.

ENS: ¿Cómo establecer algunas estrategias para generar un poco más de empleo?

GA: Hay muchas oportunidades para generar una mayor actividad económica, de generar encadenamientos productivos en otros sectores, de generar empleos y eso es parte del oficio de todos los días que uno cumple.

ENS: ¿Al interior de los empresarios ya existe una mejor impresión que se puede lograr un mayor acercamiento con el Gobierno?

GA: Creo que en estas cosas siempre hay expectativas, hay algunos colegas que tienen unas expectativas más altas, otros que sienten que todo se debe llevar paso a paso. Vamos avanzando, pero creo que esto lo tenemos que medir al final, en los resultados. Yo le dije al Presidente, si nosotros desarrollamos unas tareas, pero si no le ponemos dolientes, pues va a ser muy difícil mostrarle resultados a la ciudadanía y a los sectores, por supuesto. Entonces yo creo que todas esas conversaciones están marcadas a veces por el espíritu constructivo tanto del Estado y el sector privado de la mano, porque la ciudadanía espera que entre todos saquemos y resolvamos problemas. Entonces digamos que ese es el espíritu de las conversaciones. Entonces la apreciación mía por lo menos en lo personal es que hoy lo que recibí fue una agenda y tenemos que avanzar. Porque ha pasado un año, y había muchos diálogos y poca fuerza, pocos resultados.

¿Una agenda común?

ENS: ¿Se llegará, entonces a establecer una agenda común entre empresarios y gobierno?

GA: Para poner en acción ese acuerdo nacional en torno a los temas que nos preocupan a todos y que creemos que es importante trabajar de manera coordinada, estas son buenas señales.

ENS: ¿Si decimos que desde mañana comienza a desarrollarse la agenda que se estableció con el gobierno en la reunión, es correcto o no?

GA: Yo diría que hay un primer paso, ya que no hay una agenda completa.

ENS: ¿Qué previsiones tiene de indicadores como desempleo, inflación, tasas de interés para la última parte del año, cree que vamos a mejorar o va a caer más el crecimiento?

GA: Creo que, si somos capaces de poner a mover los sectores que son esenciales, como la construcción y el sector agrario, eso puede ser un multiplicador de alta demanda que pueden generar empleo, pues podríamos digamos tener mejores resultados. Pero insisto, eso va a pasar solo si se desarrolla una agenda de trabajo y se focaliza en sacar adelante proyectos que han estado estancados, sectores que traen malos indicadores en los últimos meses y que tienen el potencial de mejorar el nivel de la actividad económica.

El papel de las empresas

Germán Arce hizo especial énfasis en el papel de las empresas para Colombia, al asegurar que 80% del PIB en Colombia lo produce el sector privado. Sin embargo, no omite que hay “un tejido empresarial frágil”, por la mayoría preponderante de empresas conformadas por menos de 10 personas.

“Ese imaginario de que los empresarios son multimillonarios es falso. Las empresas son pequeñas unidades de subsistencia y, en muchos casos, familiares. Si uno le pone sobre cargas para esas actividades o genera estímulos para que sean informales, no seremos capaces de traer ese tejido a la estructura formal de la economía”.

Eso pasa, por ejemplo, con la reforma laboral radicada por el Gobierno en el segundo semestre. “Después de un semestre en el que el proyecto naufraga por falta de consensos no hayamos aprovechado esos meses para lograrlos”, afirmó.

Por todo eso concluyó que “hay que meterle pragmatismo: soluciones para los problemas. Y no habrá soluciones perfectas, pero no podemos perder el momento para que haya construcciones colectivas”.