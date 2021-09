¿Qué concejales harían el salto al Congreso de la República en 2022?

Ad portas del 2022, uno de los años electorales más álgidos que podría vivir Colombia en las última dos décadas, algunos concejales contemplan probar suerte y presentar su candidatura al Congreso de la República.

Desde febrero la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló que un cabildante puede renunciar un día antes de que se conformen las listas y tres meses antes de las elecciones como lo contempla la ley.

Hoy, cuando Colombia está a seis meses de una nueva cita en las urnas para elegir a los senadores y representantes que conformarán el Legislativo para el período 2022-2026, ¿qué concejales de Bogotá están acariciando la idea de saltar a esta Corporación?

En dos ocasiones distintas, separadas por siete meses de distancia, EL NUEVO SIGLO hizo el ejercicio de hablar con cabildantes de diferentes colectividades que estaban sonando, y si bien a grandes rasgos el cuadro sigue siendo el mismo, el panorama ya está mucho más detallado aunque, eso sí, “hay que esperar”, dijeron varios.

Por ejemplo, en febrero de este año algunos nombres ya sonaban con fuerza y varios de ellos siguen confirmados en el sonajero de nuevos candidatos. Es el caso de la concejal de la Alianza Verde, Andrea Padilla; Yefer Vega de Cambio Radical; y quien fue la cabeza de lista del Centro Democrático en octubre de 2019, Andrés Forero.

Aún así, de ellos tres el único que está fijo en su intención de hacer el tránsito al Congreso es Yefer Vega, quien frente a la pregunta de si su candidatura seguía en pie, su respuesta fue: “Sin lugar a dudas”.

“La decisión está tomada. Ha sido consultada y formalizada al partido. He tenido unas ejecutorias electorales en el Distrito Capital muy buenas y creo que eso me da una viabilidad. Lo segundo es que tengo un número importante de acuerdos distritales que son políticas públicas funcionales y no he sacado iniciativas que no le sirvan a la ciudad”, dijo Vega.

Añadió que decidió hacer el salto al Senado y no a la Cámara de Representantes “porque he tenido una solicitud amable y respetuosa de líderes sociales y campesinos del departamento del Huila. Por ahora no descarto hacer equipo con alguien, pero por ahora estoy haciendo mi propio ejercicio solo y sin ninguna clase de ayuda. No tengo ningún jefe político, al único que reconozco es al líder innato de este partido que es Germán Vargas Lleras y no le tengo que pedir permiso a nadie”, finalizó.

Por su parte, el concejal Andrés Forero, quien en febrero le dijo a este Medio, “existe esa posibilidad. Me hace pensar mucho el electorado que votó por mí, pero desde la Cámara de Representantes puedo seguir haciendo el ejercicio de control político a la Alcaldesa porque seguiría siendo, de ser elegido, un representante por la ciudad de Bogotá”, mantiene la misma posición.

“Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Yo sigo trabajando en el Concejo de Bogotá, haciendo un ejercicio de control político a la Alcaldesa. Dependo de lo que vaya a pasar con la cabeza pero lo cierto es que en esto nunca hay nada. En política las cosas cambian muy rápidamente”, agregó.

No obstante, es importante referir que desde febrero ya se sabía que el presidente Iván Duque había manifestado su interés porque Forero encabezara la lista a la Cámara en los comicios del próximo año.

Otro de los nombres que desde dicho mes estaba sonando para hacer el tránsito al Congreso de la República y que sigue sonando, es el de la concejal animalista de la Alianza Verde, Andrea Padilla.

Aunque no fue posible comunicarse con ella, un miembro de su equipo de trabajo le confirmó a este Medio que efectivamente diferentes personalidades y gente que la apoya le han insistido a este respecto, pero la concejal aún no ha tomado ninguna determinación.

“La concejal no ha tomado ninguna decisión porque aún hay una agenda pendiente en el Concejo de Bogotá y si esa agenda se puede desarrollar cómodamente en los próximos meses ella tomaría una decisión. La concejal entiende que todo el mundo está armando sus listas: esa no es una preocupación para ella en este momento y lo que está considerando es que si diera el salto sería sí resuelve la agenda pendiente que tiene con varios proyectos de acuerdo que son muy importantes. Y no solo aprobarlos sino dejarlos andando. Pero sí lo está considerando”, indicó la mencionada fuente, quien añadió que ella decidirá formalmente sobre el mes de noviembre.

Le puede interesar: Rescate Social ha mitigado impacto de pobreza

Los que dudan

Otro de los nombres que ha sonado desde comienzos de este año es el de la concejal de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Susana Muhamad, quien en febrero le dijo a EL NUEVO SIGLO que sí estaba estudiando las posibilidades.

“Yo creo que cuando uno se lanza a un cargo le está haciendo una promesa a sus electores y creo que hay que terminar la tarea; pero también hay que ver las condiciones del partido y sí siento que puedo contribuir más desde el Congreso. Tal vez lo decida, pero por ahora no he tomado ninguna decisión”, indicó hace siete meses.

No obstante, hoy lo ve poco probable. “Ya en este momento es muy difícil y es muy posible que no haga el tránsito. La puerta no está cerrada del todo, pero creo que es menos probable. Y lo es por las decisiones generales del pacto histórico que se están tomando y por los roles y responsabilidades con que nos estamos distribuyendo al interior de Colombia Humana”, señaló hace un par de días.

Añadió que hay toda una responsabilidad por sacar adelante y de ayudar a organizar bien la campaña en Bogotá y de roles futuros. “Por eso lo más probable es que no salte al Congreso sino que termine el periodo en el Concejo. No nos gusta dejar los cargos a la mitad y no lo digo a título personal sino que es un tema de partido. A menos que fuera una cosa muy necesaria y fundamental”, finalizó.

Le puede interesar: Rescate Social ha mitigado impacto de pobreza

Los que no se lanzan

Ahora bien, en febrero uno de los nombres que se escuchaba con fuerza era el del concejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo. Hace siete meses el concejal indicó a este Medio no tener afán, pues cuando se toma una decisión como la de arrancar una carrera política, “uno es consciente de que estas no duran 4 años. Duran toda una vida. Yo me comprometí a estar aquí cuatro años y no pienso irme a la Cámara de Representantes, pese a que es claro que sería una candidatura viable”.

No obstante, la respuesta de esta última semana fue contundente: “Tengo completamente descartado hacer el salto al Congreso de la República. Yo nunca he tenido ninguna intención de lanzarme ni a la Cámara de Representantes ni al Senado de la República. Yo voy a terminar este periodo en el Concejo de Bogotá”, sentenció.

Por último, corre un rumor por los pasillos de la Cámara, que también hizo eco en los corrillos del Concejo, de que los candidatos que tiene Angélica Lozano a la Cámara, Olga Lucía Velásquez y Jaime Flórez, no son “presentables”.

Y por lo mismo, “la opinión pública no debería descartar que Julián Rodríguez Sastoque, que está haciendo campaña por todas partes con Carlos Amaya, terminara aspirando a la Cámara”, indicó a este medio una fuente que prefiere permanecer anónima.