¿Bogotá una ciudad 24 Horas? candidatos a la Alcaldía responden

LAS ELECCIONES del 29 de octubre se acercan y con la cuenta regresiva aumenta la determinación de los nueve aspirantes a la Alcaldía de Bogotá para defender sus propuestas y explicarlas ante la ciudadanía.

Una de las grandes incertidumbres de los habitantes de la Capital corresponde a la posibilidad de la ‘Bogotá 24 horas’, una iniciativa deseada por muchos sectores del comercio y que ha tomado fuerza en los últimos años.

El sector de la noche es uno de los de mayor contratación en el país, con ingresos cercanos a los $ 3 billones y con un aporte al PIB de 2,44% en 2021, según cifras de Asobares.

Ante lo anterior, EL NUEVO SIGLO habló con los nueve candidatos a la Alcaldía de Bogotá para conocer sus posturas frente a esta posibilidad.

Es una apuesta para mejorar la productividad: Galán

El candidato Carlos Fernando Galán confirmó que entre sus propuestas incluye implementar ‘Bogotá 24 horas’.

“Debemos instaurarla y articularla con toda la oferta en materia de seguridad, movilidad, integración social, mejoramiento de luminaria, activación de servicios en salud (no hospitalarios) 24 horas, actividades comerciales en horarios no convencionales, aprovechar los horarios nocturnos para cargue y descargue, obras en horarios nocturnos, oferta cultural, entre otras. Es fundamental contar con rutas de transporte seguras con acompañamiento de la Policía Metropolitana y con la presencia permanente del distrito en las áreas de reactivación”, sostuvo.

Escalonada y de forma progresiva: Ramos

El candidato Nicolás Ramos enfatizó que, aunque está de acuerdo, antes de establecer definitivamente ‘Bogotá 24 horas’ realizará un plan piloto.

“Escalonada y de forma progresiva a través de pilotos, porque también tenemos que pensar en la seguridad y en el transporte público. Bogotá administra la pobreza, no genera riqueza y nuestra gran propuesta es generar más recursos para que Bogotá se convierta en una 24/7 como corresponde, pero tenemos que ser responsables y no populistas”, advirtió.

Una ciudad Smart City: General (R) Vargas

El candidato Jorge Luis Vargas sostuvo que es una propuesta absolutamente viable. “Es uno de los principios de nuestra campaña, iniciaremos con unos pilotos con Fenalco, pero ese es el propósito porque aumenta el empleo, la confiabilidad, la rotación en la logística de Bogotá internacionalmente. Hay que hacer una ciudad Smart City para que haya eventos a toda hora del día en Bogotá”, señaló.

Que los empresarios tengan más tiempo para recuperar inversión: Bolívar

El candidato Gustavo Bolívar afirmó que la ‘Bogotá 24 horas’ es una de sus propuestas bandera para reactivar también el turismo, los bares y los restaurantes golpeados durante la pandemia.

“Pero sobre todo velando por la seguridad de los ciudadanos que salen a ese tipo de actividades, porque de todos es sabido que la inseguridad en Bogotá está creciendo y no nos parece que las personas tengan que estar en la madrugada buscando un transporte público. Preferimos que lo hagan en la madrugada ya con la luz del día, pero sobre todo para que los empresarios de los restaurantes y los bares puedan tener un poco más de tiempo para recuperar sus inversiones y para hacer sus negocios que me parece que le aportan mucho a la ciudad”, explicó.

Bogotá no duerme, Bogotá trabaja: Quintero

El candidato Rafael Quintero sostuvo que cuando aspiraba a la Cámara de Representantes en el año 2010 por el Partido de la U, propuso este tema.

“Para mí, la mejor manera de crear empleo en la ciudad, es ‘Bogotá no duerme’, ‘Bogotá trabaja’. El objetivo es convocar a empresarios y comerciantes para que por iniciativa popular nuestra, la ciudad labore comercialmente las 24 horas, incrementando el empleo y mejorando así la movilidad. Invitando a todos los estamentos públicos y privados que se unan a la iniciativa que se reflejaría en 3 jornadas, de la mañana, la tarde y la noche, generando así un flujo en el movimiento de la capital”, explicó.

Eso no es tan fácil de hacer, exige estudios cuidadosos: Robledo

El candidato Jorge Enrique Robledo relató que recientemente estuvo conversando con un dirigente de Fenalco y de otras asociaciones que están muy interesadas en la Bogotá nocturna.

“Yo soy arquitecto y entiendo estas cosas, es evidente que las ciudades en las noches tienen muchas posibilidades y vamos a trabajar en la dirección de ver cómo utilizamos esas posibilidades para el progreso de la ciudad. También les dije con toda franqueza que eso no es tan fácil de hacer, eso exige estudios cuidadosos y los vamos a hacer. Yo tengo buena voluntad frente a eso, pero hay que hacerlo bien hecho porque no es tan fácil como soplar y hacer botellas, eso tiene un montón de complejidades. De entrada, hay que convivir con los vecinos que no están interesados en actividades económicas, otros que sí lo están, pero en algunas ciudades del mundo ya hay avances en eso. Luego, en ese sentido, cuenten con que en Bogotá vamos a avanzar”, aseguró.

Necesitamos una ciudad productiva: Molano

El candidato Diego Molano señaló que sí implementará la iniciativa de ‘Bogotá 24 Horas’ con un beneficio completo para la ciudadanía.

“Habrá ‘Bogotá 24 horas’, no solo porque tenga rumba y actividad gastronómica, turística y recreativa con seguridad las 24 horas, sino que tendrá un sistema de transporte público en Transmilenio y en el futuro en el metro que funcione todo el tiempo, con los espacios adecuados. Que tenga seguridad, pero también garantice que los trabajadores, quienes salen de rumba y los turistas puedan utilizar un sistema a través de transporte público las 24 horas. También necesitamos una ciudad productiva 24 horas, de modo que en los horarios nocturnos se pueda hacer toda la logística y distribución, también haya cargue y descargue y servicio a los ciudadanos para hacer sus vueltas ante el Distrito Capital las 24 horas”, sostuvo.

Con el pretexto de la inseguridad terminaron la rumba: Lara

El candidato Rodrigo Lara afirmó haber sido el primero en esta campaña en proponer la extensión de la vida nocturna hasta las 6 de la mañana.

“Bogotá es una ciudad vibrante, llena de vida y con el pretexto de la inseguridad terminaron la rumba a las tres de la mañana, eso es absurdo. Yo quiero una ciudad 24 horas de actividad económica en la noche, de diversión y encuentro entre la gente en las horas nocturnas. Voy a extender la rumba hasta las 6 o hasta las 5 de la mañana, la gente pone la rumba, pone la actividad económica y yo, el alcalde de Bogotá, pongo la seguridad”, señaló.

Que mientras unos duermen, otros hagan cosas: Oviedo

El candidato Juan Daniel Oviedo señaló que esta es una medida que en megaciudades se ha trabajado mucho debido a la densidad urbana.

“Se trata de cómo logramos que mientras unos duermen otros hagan cosas, como todas las operaciones de cargue y descargue, para mejorar la movilidad durante el día. Otra actividad que se puede hacer de noche es prestar servicios en el contexto internacional, como los call center. Eso implica que haya algunas rutas nocturnas para que la gente se pueda mover, pero al mismo tiempo que haya esa facilidad para que muchas mujeres puedan dejar a sus hijos en una guardería nocturna con la tranquilidad de que van a estar seguros y bien cuidados. Nuestra política es que el sistema de cuidado también funcione de noche. Eso requiere incentivos de política pública desde el distrito e incentivos económicos”, afirmó.