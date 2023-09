Servicio Militar en Fuerza Aeroespacial, una experiencia de vida

Anualmente la Fuerza Aeroespacial Colombiana-FAC, a través de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas- DIRES, convoca a jóvenes del país para prestar el Servicio Militar en las diferentes Unidades Militares Aéreas de la Institución, ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional.



Portar el uniforme de la FAC, conocer de cerca sus aeronaves, capacidades y apoyar la misión diaria que cumplen los hombres y mujeres de cada Unidad Militar, se ha convertido en una experiencia de vida inolvidable para cada uno de los soldados que integran la Familia Aérea.



Para Daniel Pedreros, soldado del Grupo de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas del Comando Aéreo de Transporte Militar- CATAM ubicado en Bogotá; prestar su Servicio Militar de manera voluntaria ha sido una experiencia gratificante. “Aquí he podido adquirir demasiado conocimiento, es increíble lo que podemos aprender todos los días de los Oficiales y Suboficiales de la especialidad de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas. Estar cerca de aeronaves tan grandes como el C-130 Hércules, el C-295 y los C-40 ha sido espectacular; además que todo lo que hacemos está relacionado con que estas puedan volar seguras, nosotros llevamos los pasajeros, revisamos la carga que llevan y vigilamos todos los alrededores de la base.



Han sido muchas lecciones aprendidas, al inicio prestando mi servicio de guardia y ahora en mi desempeño en el Centro de Comando y Control de Operaciones de Seguridad y Defensa de Bases, como digitador de ingreso de vehículos a la Unidad Militar. En este puesto, estoy en constante comunicación con superiores, lo que me exige ser responsable y disciplinado, ya que aquí se realizan vuelos especiales como el del señor Presidente de la República.



A los jóvenes que estén pensando en prestar el Servicio Militar con la Fuerza Aeroespacial, solo puedo decirles que no tengan miedo, es una experiencia inolvidable de la que no se van arrepentir”.



A través de la experiencia del soldado Pedreros, el Distrito No.8 del Comando Aéreo de Transporte Militar invita a todos los jóvenes colombianos entre los 18 y 23 años, a prestar su Servicio Militar de manera voluntaria con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante su servicio, los jóvenes podrán capacitarse como operarios en seguridad, vigilancia, control de instalaciones, guía canino, protección de personajes, medios electrónicos de seguridad; así mismo, como bombero aeroportuario y seguridad aeroportuaria.



Los interesados podrán encontrar toda la información en la página www.incorporacion.mil.co o acercarse a la calle 2ª BIS No. 71D-53 barrio Las Américas, frente al Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

Eduardo Carrillo*