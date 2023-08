Desazón empresarial ahonda diferencias gremios-Petro

AL REALIZAR un balance de los resultados del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Gremial Nacional, para los empresarios quedó una sensación de desazón porque no se alcanzó un acuerdo concreto.

En el resumen que hacen los empresarios sobre la reunión, es que solo hubo un diálogo cordial, pero más allá de eso no se dieron ningunos resultados.

Por ejemplo, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, pese al tono amable en el que transcurrió el encuentro, los empresarios e industriales manifestaron que no hubo muchos avances precisos alrededor de los varios temas, pero se insistió en llegar a un Acuerdo Nacional.

“Faltó concretar qué hacer de aquí en adelante”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, a la salida de la reunión.

“Nuevamente mostramos la voluntad de tender puentes, buscar acuerdos y construir sobre las diferencias; especialmente en temas de seguridad, reactivación económica y reformas sociales”, agregó Cabal.

Dijo, además, que en la reunión “manifestamos nuestras inquietudes en el tema de seguridad y la necesidad de trabajar en la reactivación económica. Lo más concreto que quedó para seguir es ver cómo buscamos salidas a las bajas de las tasas de interés. El presidente habló de temas de tierras, pero no hubo mucha concreción”.

"Le propuse a la ministra de Trabajo que pusiera y honrara ese compromiso de abrir espacios y concertar, que no se ha dado con los sectores que representamos más la generación de empleo. Lo que hemos dicho es que, para miles de comerciantes de este país, como los pequeños, los costos laborales les van a impactar en sus márgenes y en las posibilidades de generar más empleos", aseguró Cabal.

Sin peleas

Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos (Andesco), señaló que “la mejor noticia para el país es que el Gobierno y los empresarios no están de pelea”.

Según Sánchez, existen varios puntos de encuentro entre el Gobierno y los gremios pues ambos "defendemos el empleo formal y hacemos todo lo necesario para crear industria y ayudando para la política pública que desarrolla el país”.

“Hay acuerdo en trabajar en equipo y poner metas para desarrollar en los próximos meses y que sean los resultados en beneficio de todos”, pero aclaró que no van a ‘caer en la tentación de pelear por pelear’. A mucha gente le gusta ver pelear a las partes, pero no vamos a caer en eso”, comentó.

Por su parte, Germán Arce, presidente del Consejo Gremial, explicó que durante la reunión con el mandatario pudieron presentar los temas que tenían planteados.

“Fue una reunión generosa en términos de tiempos. Pudimos presentar los temas que habíamos preparado en agenda que estaban centrados en tema de seguridad, en reactivación económica. Hablamos de reformas sociales y de paz”, señaló.

Afirmó que esperan que, con este primer avance, sigan trabajando de la mano del Gobierno Nacional.

Visiones distintas

Arce indicó que el presidente Petro plantea los acuerdos con base al Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene iniciativas que ha recalcado desde su campaña presidencial.

“El presidente cuando habla de un acuerdo, lo aterriza en el Plan Nacional de Desarrollo, que son las iniciativas que trae desde la campaña. Alguna de esas iniciativas tiene coincidencia con los temas que están planteados en la agenda, sin embargo, teníamos una urgencia para plantearle el deterioro de temas de seguridad, y más por el impacto que tiene en la economía”, dijo.

Por otro lado, el presidente del Consejo Gremial manifestó que el presidente se refirió a las tasas de interés para mejorar el tema económico en Colombia.

“Tal vez lo de la reactivación, el presidente no lo ve de la misma gravedad nuestra, pero lo de las tasas de interés es uno de los temas de la reactivación económica, aunque necesitamos ser capaces en poner las propuestas en acción”, expresó.

Recalcó que “aquí todos somos colombianos, y queremos que al país nos vaya bien, pero tenemos que ser inteligentes en la manera como se gestionan las diferencias”.

Adicionalmente, señaló que “el cambio es con nosotros, nos levantamos todos los días a producir el Producto Interno Bruto, así que la voluntad del sector empresarial está ahí”.

Arce aseguró "que el sector empresarial no puede graduarse de enemigo del Gobierno: producimos el 80% del Producto Interno Bruto (PIB), pagamos el 80% de los impuestos, generamos el 75% de los empleos formales. Claro que el cambio y claro que las transformaciones son con el empresariado, pero para eso tenemos que cambiar la manera en la que estamos trabajando, porque no vamos bien en este año, no hemos logrado avanzar en muchas de las discusiones, y vuelvo e insisto, haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos”.

¿Nuevo tono?

A su vez, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dijo que “fue una reunión cordial. Puede ser un nuevo tono. Claro, sin compromisos ni próximos pasos”.

Entre tanto, el presidente de Analdex, Javier Díaz, que es el gremio de comercio exterior, también se refirió a la reunión con el presidente Petro: “Hablamos los temas con total sinceridad, pero no se llegó a acuerdos”.

En el encuentro los empresarios le manifestaron al jefe de Estado la necesidad de un plan de choque urgente, para que se logre impulsar la economía del país. Además, le hablaron de la grave problemática de inseguridad que se está registrando en el país y que le pone freno a la posibilidad de una posible reactivación económica en estos momentos en los que se empiezan a sentir los efectos de la desaceleración en la producción.

Por su parte, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, manifestó que se acordarán una serie de mesas de trabajo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con el fin de buscar soluciones ante el tema de seguridad que enciende las alarmas en el sector privado. “Trabajar en mesas de seguridad con el ministro de Defensa”, manifestó el directivo.

La posición del Gobierno

Para el Gobierno, el Acuerdo Nacional focalizado en el Plan Nacional de Desarrollo, transición energética y cómo avanzar en el enfoque de derechos para los colombianos, fueron los temas planteados en la reunión.

El presidente expuso cómo busca la industrialización de Colombia, a través de la adopción de una economía descarbonizada, que haga tránsito hacia las energías limpias, movilidad eléctrica y producción sin carbono.

El jefe de Estado precisó que el Acuerdo Nacional debe estar sintonizado con el Plan Nacional de Desarrollo, ya que este es ley de la República, comentó la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez.

Puso como ejemplo el trabajo en equipo entre los sectores público y privado para la transición energética y la búsqueda de alternativas para que “Colombia pueda avanzar también en el enfoque de derechos”.

En la reunión, que se extendió dos horas, hubo también la oportunidad de hablar de la reforma laboral. “La reforma avanza, el diálogo continúa, y desde luego hoy estamos en la ‘cancha’ del Congreso de la República, donde habrá debates abiertos”, aseguró.

“Estamos abiertos, tendremos mesas de trabajo que nos permitan, efectivamente, seguir fortaleciendo la reforma laboral. No es la hora de descalificación, es la hora de proponer y de avanzar”.