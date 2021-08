People Media llega a México en alianza con SitWifi

Hoy en día es evidente la necesidad de una conexión a internet en todo momento, no solo en casa, sino en cualquier lugar que estemos, como un parque, un centro comercial o una estación de bus, permitiéndonos estar siempre en contacto con los demás.

Por eso People Media, un hub de medios digitales para Latinoamérica a través de su producto insignia, GiveMeFi, se une a SitWifi, la plataforma de marketing wifi más grande de México para llegar a todos los habitantes del país azteca y conectarlos a través del Wifi.

En México actualmente hay 127 millones de habitantes, de los cuales 54 millones no tienen acceso a internet y solo 18.3 millones de hogares, cuentan con conexión a wifi, es por eso que de la mano de SitWifi, People Media con su producto GiveMeFi, quiere brindar conexión a internet de calidad por medio de marcas patrocinadoras.

“La brecha digital de conectividad a internet en Latinoamérica es muy alta, el 34% de los habitantes de la región no tienen acceso a internet, además, que los operadores no funcionan en todos los sectores, eso hace que GiveMiFi sea una alternativa innovadora y un medio digital en el que las marcas participan activamente con conexión”, comentó Sonia Cortés, Head Of product de GiveMeFi.

Con una cobertura en más de 330 puntos en exclusividad y con una infraestructura propia en toda la República Mexicana, Sitwifi cuenta con zonas de conexión en aeropuertos, estaciones de metro, centros comerciales, entre otros, que permitirán conectar a marcas con personas a través del marketing wifi.

“Estamos orgullosos de trabajar con SitWifi y seguir expandiendo el modelo de monetización de zonas wifi en toda la región”, agregó Cortés. Con esta nueva alianza en un país como México, se abre la posibilidad de conectar a las agencias de medios digitales y a las marcas, con un medio de comunicación innovador como lo es el marketing wifi.