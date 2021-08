Empresario l Proponen aprovechar mejor LinkedIn al buscar empleo

LinkedIn es la red de negocios y empresarial más importante del mundo, con más de 770 millones de usuarios a nivel global y se encuentra en continuo crecimiento. Sin embargo, en algunas ocasiones se puede observar que, por desconocimiento del funcionamiento de esta red, se cometen errores que pueden afectar a una marca personal y, por ende, no ayudarle a conseguir el empleo de sus sueños.

Guillermo González Pimiento ha tenido la oportunidad de formar y dar mentoría a más de 5.000 profesionales y empresas en 63 países. Gracias a esta experiencia hoy presenta su primer libro ‘Posiciona tu marca personal y encuentra oportunidades de empleo utilizando LinkedIn', un texto que pretende ayudar a las personas que desean encontrar el empleo deseado aprovechando el potencial de LinkedIn a su favor y dándoles las herramientas, técnicas casi secretas, ejercicios prácticos y la oportunidad de conocer la nueva metodología que el autor ha creado solo para tener éxito en la búsqueda del empleo de sus sueños.

La búsqueda de empleo puede llegar a ser frustrante, muchas veces hasta podría parecer que nos encontramos en un laberinto sin salida. En realidad, es una 'profesión' que requiere de mucho esfuerzo, constancia, seguridad en ti mismo, buena actitud, paciencia y nunca desistir en el intento de encontrar algo en lo que te sientas realmente feliz”, señala el autor.

Ante esto, comparte los errores más frecuentes que ha percibido al revisar más de 5.000 perfiles de LinkedIn y hace extensiva la invitación para corregir la situación y se logre encontrar el trabajo deseado. Uno de ellos, es no tener un objetivo claro: “Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve”. LinkedIn puede ser un laberinto sin salida si no lo sabemos manejar. En esta frase está el secreto: debemos definir con claridad qué camino debemos escoger. A mayor claridad con respecto a lo que quieres obtener, mayores son tus probabilidades de éxito. Por eso es muy importante definir tus objetivos profesionales y así saber con certeza qué esperas que LinkedIn te entregue en la búsqueda de empleo.