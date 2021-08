Lectura desde Concejo a candidatura de Gaviria

El jueves de la semana pasada el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, anunció que se retiraría de su cargo para hacer campaña política por la presidencia de la República. Con opiniones de todo tipo, provenientes de todos los sectores y de todas las orillas del espectro político, ¿cómo ven los concejales de Bogotá esta candidatura?

EL NUEVO SIGLO consultó a varios cabildantes de partidos y movimientos políticos ideológicamente opuestos, y las lecturas son variadas. No obstante hay consenso frente a dos aspectos: el primero de ellos, que el ahora exrector de la universidad privada más importante del país, elevará el debate electoral; y por otra parte, que su presencia amplía el espectro de centro.

Frente a estos dos hechos el concejal y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que “su candidatura va a enriquecer el debate, va a fortalecer el espacio de centro, le va a dar altura al debate y es positivo que haya tomado la decisión de participar”.

El concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que si bien tiene diferencias en algunos temas sustanciales con el exministro Gaviria, también coincide en que es una candidatura interesante “y que sin lugar a dudas va a elevar el nivel del debate. Al margen de que nosotros en la centroderecha tengamos a otros candidatos, yo valoro que una persona con su trayectoria pública y académica decida lanzarse a la presidencia de Colombia”.

Añadió que es muy prematuro adivinar cómo se desenvolverá en la carrera por la presidencia, pero sí indicó que es una persona que elevará el debate y que tendrá una gran capacidad de convocatoria en los votantes de centro.

“Estamos muy temprano para hacer pronósticos electorales. Obviamente nosotros tenemos a nuestros propios candidatos, buenos candidatos como Paloma Valencia, Oscar Iván Zuluaga, etcétera, pero creo que es positivo que este tipo de perfiles, también como el de Juan Carlos Echeverry, entren a participar. Realmente celebro que personas cualificadas, con una trayectoria pública y académica, independientemente del lugar que ocupen en el espectro político, se lancen. Eso contribuirá a que haya un debate presidencial más serio y alejado de la demagogia y el populismo”, sostuvo Forero.

Por otra parte, el concejal del Partido Liberal, Samir Abisambra, le indicó a este Medio que esta candidatura es la mejor opción que tiene el país, y en principio tiene planes de apoyarla.

“Nosotros a nivel de bancada no lo hemos hablado pero mi equipo, con Horacio Serpa, creemos que es la mejor opción que tiene el país. Horacio ha hablado con él en varias ocasiones y obviamente nos gustaría estar con él. Hay que ver que decisión toma el partido como tal, pero nosotros como senador y concejal de Bogotá, sí quisiéramos estar en ese proceso electoral. Nos gusta mucho”, manifestó.

Otra cabildante que ve con buenos ojos este lanzamiento es Lucía Bastidas de la Alianza Verde, quien le indicó a este Diario que es sano para la democracia que haya candidatos y que tengan una agenda distinta a la de Gustavo Petro.

Le puede interesar: Hacen reparos a recién sancionada licencia parental compartida

“Para enfrentar al candidato del desastre, que es Gustavo Petro, no hay nada más que hacer. Hay que confluir entre quienes de verdad son de centro para construir algo conjunto. Me parece importante para la democracia que esté al lado de candidatos como Enrique Peñalosa, Juan Carlos Echeverry, Juan Manuel Galán e incluso de Sergio Fajardo. Creo que va a nutrir muchísimo el debate”.

En este sentido, en donde el candidato Gaviria se presenta como una alternativa a los dos polos entre los cuales se ha movido la política nacional durante las últimas casi dos décadas, la concejal de Bogotá para la Gente, Marisol Gómez, dijo: “A mí me parece ideal que se amplíe el abanico de personas que no hacen parte de ninguna de las dos tendencias ideológicas radicales que hay. Alejandro Gaviria es muy liberal pero no hace parte de los dos extremos políticos que tiene el país y me parece ideal que sea una nueva opción para la presidencia de la República. Eso es lo más importante que trae su llegada a la contienda electoral”.

Algunos peros

Reconociendo que Alejandro Gaviria es un excelente candidato, el concejal del Polo, Carlos Carrillo, señaló que en Colombia el poder se lo han repartido siempre los mismos, con proyectos antipopulares “y Alejandro Gaviria es un candidato que reconstituye el bloque de poder. Fue subdirector de Planeación de Álvaro Uribe, ministro estrella de Juan Manuel Santos y pasó del primero al segundo sin problema”.

“Aquí el establecimiento tuvo que inventarse un candidato y eso es Alejandro Gaviria. Todo el mundo sabe que detrás de él está César Gaviria, está el Partido Liberal y que el cuento de las firmas es una jugada para alejarse de los partidos políticos que están tan desacreditados y presentarse como lo que Colombia pide desde hace 20 años: a un antipolítico. Él tiene estatura intelectual y rector de la universidad privada más importante del país: fue una jugada maestra”, terminó refiriendo el concejal Carrillo, quien indicó que para él podría ser problemática la Ley 100.

El concejal de Cambio Radical, Yefer Vega, aclaró que no sabe qué propuestas aportará al debate, “pero creo que vale la pena tenerlo en el escenario electoral nacional. Me preocupa una cosa: dicen que es ateo y eso, a título personal, representa una situación muy difícil en un país como Colombia, tan católico y tan conservador. Creo que eso generaría inconvenientes”, dijo a EL NUEVO SIGLO.

Por último, el concejal del partido de La U, Rubén Torrado, aseguró que “esta es una buena alternativa. Él es una persona que tiene todas las capacidades pero lo que aún no sabemos es que nos muestre qué es lo que va a hacer. Como persona tengo todas las mejores referencias: como político no lo conozco”.