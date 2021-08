En Envigado denuncian envenenamiento masivo de perros

En el municipio de Envigado en el sur de Aburrá, investigan tres casos de envenenamiento de perros de raza Beagle pertenecientes a una familia.

El alcalde Braulio Espinoza afirmó que intentan ubicar al responsable de causarle la muerte a estos perros.

“Pedimos que esto no quede en la impunidad, que se llegue hasta las últimas consecuencias, estos hechos lamentables no se pueden repetir en Envigado ni en ningún lugar del territorio colombiano, no vamos a permitir que esto quede en el olvido”, recalcó el mandatario.

Las autoridades ya tomaron el caso y se encuentran investigando los hechos.

Cabe recordar la Dirección de bienestar animal para combatir el maltrato entrará en funcionamiento en un mes, según Espinoza, para actuar con mayor prontitud a las denuncias relacionadas.