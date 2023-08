“La joya” empresarial de los relojes de lujo

EL MERCADO de lujo de joyas y relojería experimenta un crecimiento significativo en los últimos años en el país y se convierte en un objeto de deseo invaluable que usan las más reconocidas figuras a nivel mundial.

Como no podía ser la excepción, Colombia ya empieza a tener esa sensación y se ha vuelto un tema de interés para un sector de la población que tiene el poder económico para buscar productos de alta calidad, diseño exclusivo y prestigio.

Esto es lo que ha conllevado a que marcas tan reconocidas como Rolex, Cartier, Chopard, Bvlgari, Tudor, entre tantas otras, hayan encontrado un mercado atractivo en el país.

Sin embargo, parte de que muchas de ellas pusieran los ojos en Colombia se debió en gran medida al trabajo del empresario Alfredo Restrepo Lozano, quien, tras haber sido mensajero de una joyería en Cali, pasó desde muy joven a entender tanto este mundo como el de la relojería, lo que lo llevó a la conclusión de que el mercado de lujo era algo que se debía explotar en el país, todo un personaje innovador.

Alfredo Restrepo Lozano nos comparte: “La historia como innovador, creo, que nace en mi niñez, seguramente al no poder alcanzar algunos deseos personales y me tocaba buscar la manera de lograrlo y lo conseguía, sin que fuera manipulación, si queríamos salir al cine y no teníamos plata, había que conseguir recursos y surgían un mar de ideas de cómo conseguirlo”.

Los intentos

Comenta que “de tantas veces que lo intentaba, una salía exitosa y lograba el objetivo. Así incursioné en los negocios y en convertirme en el líder o uno de ellos, en proponer, organizar, hacer y obtener resultados, desde los cuentos en grupo hasta pequeños emprendimientos que hoy me causan asombro. Por ejemplo, hacíamos máscaras pintadas con motivos de la época, cometas, trompos, y otros juegos populares, hasta lograr construir hasta un circo a la medida para nosotros; este liderazgo me ha acompañado como una bendición y fortuna”.

Fue así que, gracias a esas ideas, en abril de 1981 abrió su primera boutique de Joyería Inter, en el Centro Comercial de Oviedo en la ciudad de Medellín, y en 1985 fue uno de los primeros en convertirse en distribuidor autorizado de la marca Rolex en el país.

Luego de 42 años, esta joyería no solo sigue perdurando e innovando en el mercado, sino que también se convirtió en la distribuidora oficial de algunas marcas tan exclusivas en relojería como Bvlgari, Hublot, Tag Heuer (que pertenecen al grupo Louis Vuitton); Rolex, Cartier, en joyería como Chopard, Brumani, Gucci, EF, Borsari, entre otras tantas.

Como si esto fuera poco, ahora sumarán a ese portafolio la reconocida marca Jacob & Co, famosa por diseñar relojes exclusivos y ediciones especiales de personalidades como Cristiano Ronaldo, Messi, Jbalvin, Pharrel William, Floyd Mayweather, Rihanna, entre otros.

Es así, como Joyería Inter, ya suma una cartera de 16 marcas con las que está rompiendo todos los moldes del mercado de lujo en Colombia. Este desarrollo fue lo que le permitió crecer más de 27% en 2022 en comparación con el mismo periodo del 2021, tras haber cerrado con una facturación superior a los $ 47.600 millones.

Prelación, los clientes

No obstante, para Alfredo Restrepo el verdadero lujo de su joyería no se encuentra simplemente en las exhibiciones o en las grandes marcas, sino en la atención al cliente y la creación de nuevas experiencias en torno a este ecosistema. Es así, como destaca que su valor agregado frente a otras joyerías consta de cinco pilares que están inmersos dentro de la atención de lujo.

“Asimismo, hemos sido relevantes en el mercado de las joyas para matrimonio, puesto que más que vender una joya, les entregamos a las parejas sentimientos, historias y experiencias”, destacó Restrepo.

Es importante recordar que el tamaño del mercado mundial de joyería se espera que alcance los US$ 518.900 millones para 2030 con una tasa compuesta anual del 8,5% a partir de 2022, según un nuevo informe de Grand View Research.

Sin duda el mercado de lujo de joyas y relojería es uno de los que más crece en Colombia no solo impulsado por el aumento del poder adquisitivo de la población y una mayor sofisticación en el gusto de los consumidores, sino también por el hecho de que, para muchos, estas piezas exclusivas les permiten expresar un estilo y personalidad únicos, y están dispuestos a invertir en productos de alta calidad que perduren en el tiempo.

Lo sucesores

En la actualidad, los hijos de Alfredo Restrepo, John Alfredo, Juan Camilo y Francisco Restrepo, quienes se incorporaron a la empresa en 2011, vienen liderando el avance, la innovación y el desarrollo tecnológico en todo el modelo de negocio de Joyería Inter, para tener cada día una mejor propuesta de valor para los clientes.

“Después de 42 años creo que aún se vienen nuevos proyectos para la joyería, puesto que no solo a partir del próximo semestre ingresa Tudor a nuestro portafolio, sino que, además, estamos preparando nuestra nueva tienda de Oviedo, un lugar que será único en el país en donde las personas tendrán casi que un museo abierto en donde podrán ver el taller de orfebres y se abrirán experiencias exclusivas en relojería”, resalta Restrepo, el empresario que este año ganó la Orden del Mérito Cívico y Empresarial de la Asamblea Departamental de Antioquia por su importante aporte al crecimiento y desarrollo de la región.

Es de esta manera, como las marcas más reconocidas a nivel mundial han encontrado un mercado próspero en el país, donde los colombianos valoran la calidad, la exclusividad y el prestigio. Ya sea como una inversión segura o una expresión de estilo personal, las joyas y relojes continúan cautivando a los amantes del arte y los buenos detalles de cada una de estas piezas.