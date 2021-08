Seis representantes por Bogotá buscarán reelegirse en Cámara

A diferencia de otras regiones, cuya representación en el Congreso de la República siempre ha sido visible, la capital nunca había tenido, hasta hace tres años, una bancada consolidada de representantes a la Cámara que impulsara de manera conjunta y articulada proyectos de ley en beneficio de Bogotá.

Hoy, a menos de un año de las elecciones de marzo próximo, que desde ya se avizoran turbulentas y profundamente decisorias para el futuro de Colombia, ¿qué pasará con la configuración de esta bancada conformada por 18 congresistas, que logró sacar adelante la ley que reglamenta a la Región Metropolitana de la Sabana y el Estatuto Orgánico de Bogotá?

EL NUEVO SIGLO habló con los miembros de este grupo para saber quiénes buscarán la reelección en la Cámara de Representantes, quiénes contemplan hacer el tránsito al Senado de la República, e incluso quiénes tienen previsto o retirarse definitivamente del Legislativo o hacer candidatura para otros cargos gubernamentales, incluido el de la presidencia.

Por ejemplo, el representante por el Centro Democrático, Enrique Cabrales, ya tiene claro, y así se lo dio a conocer a este Medio, “permanecer en la Cámara y poder consolidar un equipo en la ciudad de Bogotá con el concejal Humberto Amín. Yo me quedo en Cámara”, precisó.

Otro que ya había dejado claro que buscará reelegirse es el también militante de esta colectividad, José Jaime Uscátegui, quien el pasado 18 de agosto indicó en entrevista a este Medio que “haré todo lo que esté a mi alcance para que un exuniformado de la Fuerza Pública llegue al Senado de la República porque ya que a nosotros no nos regalan las curules, las vamos a conseguir en las urnas”.

Un tercer representante que también ya tiene claro que buscará su reelección en esta célula legislativa es el congresista de la Alianza Verde, Andrés Mauricio Toro, quien claramente advirtió que repetirá, de ser posible, Cámara de Representantes.

“Me lanzó a la reelección pero no a Senado sino a Cámara. Me mantengo en donde estoy, no tengo afán. Este es un camino que se recorre lento pero seguro. No llegué con una maquinaria o fuerza electoral amplia amplia, llegué con una base muy modesta y he crecido. Virar a Senado en este punto no me parece responsable. Eventualmente quiero llegar al Senado pero no tengo afán”, dijo. Agregó que quiere seguir trabajando por la reglamentación de las plataformas de transporte y la reforma al Icetex.

Por su parte, el liberal Juan Carlos Lozada, también le confirmó a este Medio que buscará su reelección en la Cámara de Representantes y descartó toda posibilidad de buscar hacer tránsito al Senado.

Entre otras cosas, aseguró que es clave darle continuidad a temas que ya comenzaron a adelantarse bajo su autoría, como “el proyecto de prohibición de plásticos de un solo uso, la prohibición de las corridas de toros y todos esos son proyectos que tienen que seguir su curso”.

La representante por Cambio Radical, Ángela Sánchez, buscará una reelección en Cámara para enfocarse en la inseguridad en la capital y acompañar de primera mano la reactivación económica de comerciantes y empresarios que se han visto afectados por los cierres.

“Mi deseo es seguir trabajando por la ciudad y creo que cualquier aspiración política debe tener ese objetivo. Por más de 20 años he trabajado por las mujeres y los niños de nuestra ciudad y en esta oportunidad lo seguiré haciendo desde la Cámara de Representantes”, señaló Sánchez.

Lo mismo pasa con el conservador Juan Carlos Wills, quien expresó su intención clara por reelegirse en la Cámara para darle continuidad, por otro periodo, a la agenda legislativa que puso en marcha hace tres años.

Por el contrario el representante por el partido Colombia Justa y Libres, Carlos Eduardo Acosta, fue el único de todos los 17 representantes consultados por EL NUEVO SIGLO, que abiertamente dijo que buscará hacer el tránsito a senado. "Nosotros estamos trabajando para abrir el espacio dar el paso al senado", precisó.

Indecisos

Por otro lado, la representante del partido Alianza Verde, Katherine Miranda Peña, tiene claro que quiere permanecer en el Congreso de la República pero aún no precisa en cuál Cámara. “Me voy a reelegir. Aún no sé si encabezo la lista a la Cámara por el partido verde, o si decido dar el salto al Senado. Esa es una decisión que aún no he tomado” aseguró.

En la misma situación se encuentra su compañero de tolda, Inti Asprilla. Fuentes del equipo del congresista le confirmaron a EL NUEVO SIGLO que el mismo tiene intención de permanecer en el legislativo pero todavía no sabe dónde.

Aún no tienen rumbo claro

Ahora, hay un grupo de representantes que tienen algunas claridades frente a su futuro político, pero aún no tienen certezas. Este es el caso Gabriel Santos, del Centro Democrático, quien sostuvo que si bien aún no tiene clara su continuidad en la Cámara, lo único que a estas alturas de la carrera sí tiene claro es que al Senado no se irá.

“Desde ya te puedo decir que al Senado de la República no aspiraré. Es lo único que sé. El resto está en consideración y estamos estudiando que haremos. Me hace falta tener muchas conversaciones todavía para responder si la decisión es continuar en Cámara de Representantes o no”, indicó.

A su vez, otra que aún no ha tomado ninguna determinación sobre su futuro en el Legislativo es la representante por el partido MIRA, Irma Luz Herrera. De hecho, este periódico conoció por una fuente que hace parte de esta colectividad política y que prefirió permanecer anónima, que con relación a su eventual candidatura “no se ha decidido nada desde el partido, de una cosa o de otra”.

En ese mismo sentido otro de los miembros de los 18 por Bogotá que aún no tiene claro que hará en las elecciones del próximo año es el representante por el partido Cambio Radical, José Daniel López, sobre quien se especula y rumora que volvería a aspirar a la Cámara. Así lo dijo una fuente del partido que también prefirió permanecer anónima.

A este respecto, fuentes cercanas a este Medio confirmaron que aún se está decidiendo si la representante de la Coalición Lista de la Decencia, María José Pizarro, buscará reelegirse a la Cámara o si por el contrario encabezará la lista al Senado de la alianza denominada "Pacto Histórico".

Y algo muy similar ratificó el equipo de David Racero, de la misma coalición Lista de la Decencia: "el representante será candidato, pero aún no tiene claro si lo será para Senado o para Cámara".

Se retiran

Punto aparte, uno de los congresistas que en este momento tiene la intención clara de retirarse de manera definitiva del Congreso de la República es el representante por el Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero, quien dijo que “voy a volver a la Academia y a los medios de comunicación. No me voy a lanzar y hasta el momento este es mi último periodo en el Congreso de la República. Me parece más divertido hacer periodismo y dictar cátedra que permanecer en el legislativo".

Así mismo, Edward David Rodríguez del uribismo también confirmó que él se retirará del Congreso de la República para buscar la presidencia de la República. “Soy precandidato a la presidencia”.

En la otra acera, Juanita Goebertus de la Alianza Verde, ya dejó clara su intención de no regresar al Congreso de la República. Aclaró que no renunciará y seguirá trabajando en el Legislativo hasta el 19 de julio del año entrante, pero no se lanzará de nuevo.

La representante también dio a entender que las especulaciones con relación a su futuro político han sido excesivas, y de hecho el pasado jueves, cuando se hizo pública la aspiración del ahora precandidato Alejandro Gaviria a la presidencia de la República, la representante trinó: Hay “mucho chisme falso rodando por ahí. Calma y paciencia”.

Con relación al representante del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, William Rodríguez Ortegón, es importante tener en cuenta que su continuidad no depende tanto de su decisión personal sino de lo que defina esta tolda política. Sobre ese tema la dirección de la colectividad no ha anunciado nada aún.