Miguel Polo Polo se retractó de acusaciones contra Francia Márquez

La Sala Especial de la Corte Suprema ordenó al senador Miguel Polo Polo retractarse formalmente por las acusaciones sin fundamento realizadas con la entonces candidata a la viceprecidencia, Francia Márquez.

"Manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que sea estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno, también de que sea propietaria de minas de oro en el Cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura vicepresidencia".

Del mismo modo Polo Polo aseguró que "consecuencia corrijo los mensajes emitidos en el marco de la campaña

presidencial con los cuales pude haber herido o afectado y honra y buen nombre".

Aunque el comunicado se conoció a través de redes sociales, el representante a la Cámara aseguró que continúa "considerando que el actuar de la vicepresidenta no fue ético", posterior a ello recordó que "la vicepresidenta recibió 25 giros de ingreso solidario en el marco de la pandemia del covid".

Por su parte, Francia Márquez replicó la carta de Polo Polo con el siguiente mensaje: "Así termina una gesta jurídica por la reivindicación del derecho a la honra y el buen nombre. Que sea una oportunidad para aprender de lo sucedido y cambiar la forma en que nos tratamos como sociedad. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! Gracias a mi Abogado", dijo la vicepresidenta Francia Marquez.