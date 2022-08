Aplazan por tercera vez audiencia en contra de Jhonier Leal

Por tercera vez fue aplazada la audiencia preparatoria en contra de Jhonier Leal, señalado de asesinar a su madre y hermano Mauricio Leal, esto por solicitud de su abogada Ana Julieth Velásquez.

La defensa de Leal argumentó que no han tenido el tiempo suficiente para revisar los elementos probatorios de la Fiscalía, por lo que no han preparado los argumentos para la audiencia y sin eso, según Velásquez, no se estaría “respetando los derechos del procesado”.

Ante esta situación, la juez 55 penal del Circuito de Bogotá decidió aplazarla para el próximo 28 de octubre.

Le puede interesar: Microtráfico, principal motor de las matanzas en Bogotá

No obstante, el fiscal especializado Mario Burgos denunció que este tipo de solicitudes lo hace la defensa para dilatar el juicio en contra de Jhonier Leal.

Cabe recordar que la audiencia estaba programada inicialmente para el 29 de julio, luego fue reprogramada para el 5 de agosto, después se solicitó otro aplazamiento quedando para este 26 de agosto.

Aunque el juez accedió nuevamente a la solicitud de aplazamiento, indicó que para el próximo 28 de octubre se deberán presentar el material probatorio tanto la Fiscalía y la defensa de Leal que utilizarán en el juicio.

Asimismo, aclaró que la defensa de Leal no podrá alegar ningún vencimiento en los términos, ya que las suspensiones de las audiencias han sido realizadas por solicitud de ellos mismos.