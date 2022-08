Alerta temprana de camioneros por aumento de bloqueos

Los bloqueos de vías que se han presentado en las últimas semanas han afectado al gremio transportador, según Anderson Quiceno, director de la Asociación del Transporte de Carga.

El directivo dijo que en el occidente nacional han persistido este tipo de bloqueos “en Buenaventura, Curumaní, y comenzaron bloqueos en la vía Chocó y en Tolú (…) Tenemos casi cuatro mil operaciones de transporte de carga afectadas", manifestó a una cadena radial.

Sin embargo, Alberto Palma, representante del sector transportador terrestre de carga y líder de Familia Camionera de Colombia, le dijo a EL NUEVO SIGLO que los bloqueos han sido sectoriales y, aunque afectan la operación, no se comparan con los del año pasado. Sin embargo, resaltó que el nivel de carga sí ha disminuido.

“Los camioneros siempre están, digámoslo, en crisis, pero lo que sí podemos entender ahorita es que a los puertos están llegando menos barcos con contenedores y mercancías, materias primas y productos terminados; por lo tanto, no hay una demanda alta del servicio de transporte de carga del puerto hacia el interior”, explicó.

La cadena

Según el líder del sector, al reducir las cargas, todo el sector productivo se afecta. “Asimismo, al disminuir los buques que llegan a los puertos con mercancías, entonces también disminuye la industria, porque no tiene materias para transformar o no tiene productos terminados para exportar. Diría que uno de los indicadores de la salud de la economía sería el transporte de carga por carretera, que ha disminuido sensiblemente”, afirma.

Y es que según los datos que suministra Palma, en los últimos cuatro años la cantidad de toneladas transportadas por los camioneros se ha reducido en más del 50%.

“Si tenemos en cuenta que hace cuatro años llegamos a un tope de 215 millones de toneladas transportadas, ahorita estamos alrededor de los 90 millones de toneladas; ha disminuido por lo menos el 50% el transporte de carga por carretera y eso nos dice que la economía está un poco trancada”, señaló.

Frente a esa premisa, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) dice que la carga se ha mantenido e incluso aumentado. Sin embargo, estos datos son comparados entre 2021 y 2022.

Aunque las cifras son mixtas, la carga sí ha mostrado un decrecimiento, pero en la carga líquida mostró un aumento.

“En cuanto a la movilización de carga por carretera, para julio de 2022 se transportaron cerca de 11 millones de toneladas, representando un decrecimiento anual de 2,42% en la cantidad de toneladas movilizadas. Así mismo, la caída con respecto a junio fue de 0,77%”, indica Colfecar.

En cuanto a la movilización de carga líquida, “para el mes de julio de 2022 se transportaron más de 386 millones de galones, representando un crecimiento de 23% con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la variación mensual presentó un crecimiento de 0,86 %”, explicó el gremio.

La carga refrigerada también creció. “En el mes de julio se realizaron más de 13.953 viajes de carga refrigerada, creciendo en un 29,2% en los viajes reportados en el RNDC con respecto al mismo periodo del año anterior”, se comunicó.

Flota propia

Según las cifras del gremio transportador, son más las empresas que han ido adquiriendo flota propia. “El comportamiento del mercado de vehículos de carga resulta importante para este análisis, puesto que según la Encuesta Nacional de Logística, para el año 2020 el 56% del total de las empresas encuestadas contaban con flota propia; lo anterior, en comparación con el año 2018, representa un incremento de 33,6 puntos porcentuales”, señaló el gremio a este Diario.

No obstante, el sector sigue siendo casi exclusivo de pequeños transportadores. Según Alberto Palma, “el 85% del parque automotor, que son 380 mil camiones -el 85% de los propietarios-, son transportadores tradicionales o transportadores individuales”, afirmó.

Fletes

Uno de los problemas que parece no acabar, y que sigue teniendo el gremio, es el de los fletes, pues a pesar de existir una tabla regulada por el Ministerio de Transporte, no siempre se paga y se ofrecen trabajos por debajo de los costos.

“Nosotros tenemos algo que se llama el Sistema de Costos Eficientes, que es una fórmula que se aplica, y que está regulado por el Ministerio de Transporte, donde obliga al intermediario de carga o empresa de transporte que le pague al transportador lo mínimo que dice esa tabla”, explicó.

Indica que “la clase de estructura de costos de construcción eficientes, el indicador que nos dice cuánto debe pagar, incluye el precio del combustible y se actualiza cada dos o tres meses, dependiendo de las fluctuaciones o variables que haya en la canasta de precios del transportador”.

Ante esto, dice que viene una serie de incumplimientos: “¿Qué es lo que ocurre?, que los transportadores y los generadores de carga no están cumpliendo y quieren incumplir, no quieren pagar; entonces la Superintendencia de Transporte está investigando y está sancionando a las empresas que no están pagando estos fletes. Pero como ya esto se vuelve generalizado, que el intermediario de carga no quiera pagar, el Ministerio de Transporte se ve sobresaturado en denuncias y en demandas. Eso se demora mucho en actuar, entonces hay muchísima corrupción”, señaló Palma.

Los bloqueos

El líder de la familia camionera, Alberto Palma, dice que ante “cualquier acción que se genere en la ciudadanía y que bloquee las vías, el primer afectado es el transportador por carretera, porque le tranca la operación. Y en ese caso nosotros sufrimos las consecuencias porque se demoran los tiempos en la entrega de mercancías, para el consumo de combustible, y eso no es reconocido por el flete, no es reconocido por el intermediario de carga, por el generador de la carga ni por el destinatario de la carga”.

Y añadió que son pocos y pequeños, pero sí afectan la operación. “Por lo menos ayer, antier y hoy está cerrada la vía de Buenaventura, y allí están represados, pienso que en este momento tiene que haber unos dos mil camiones bloqueados, con mercancías tanto entrando al puerto como saliendo del puerto. Eso ya es un problema político, ya es un problema del Gobierno, que tiene que solucionar porque esos bloqueos y taponamientos de vías le pegan directamente a la economía, al costo de vida y, obviamente, en el caso de los camioneros, al flete”, puntualizó.