Por estado de salud Petro se ausenta en reunión con Gobernadores

Una nueva ausencia dejó el presidente Gustavo Petro hoy, al no hacer parte de una reunión programada en la Casa de Nariño con gobernadores del departamento del Pacífico, al parecer por quebrantos en su estado de salud.

La mandataria del Valle, Clara Roldán, le aseguró a Mañana Blu, que el alto funcionario no pudo atenderlos porque no se encontraba del todo bien, no obstante, se pudieron reunir con los representantes de las carteras de Seguridad, Inteior y Dapre, de esta manera lograsron ser escuchados respecto a cada uno de los requerimientos que necesitan las regiones del país.

En un primer momento los funcionarios pidieron medidas económicas, así como alternativas para la comunicación de corredores que se han visto afectados por el cierre de la vía Rosas, Cauca, el que más hizo énfasis fue el Gobernador del Chocó Ariel Palacios, donde pidió un plan para mejorar la economía y diferentes ámbitos sociales en el territorio.

Roldán sostuvo que aunque la reunión se llevó a cabo, hubiese sido de gran importancia que el presidente hubiese estado y escuchara de primera mano lo que el país necesita desde su Gobierno.

“La realidad es que tenemos la tristeza y decepción que no nos haya podido atender”, sostuvo la funcionaria.