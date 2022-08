El 56,3% de familias cree que su situación económica es peor que hace un año

A pesar de la reactivación económica del país, el empleo sigue por encima de dos dígitos, y la inflación de más del 10% les pega a los colombianos en sus bolsillos, por lo que su situación ha desmejorado. Así lo reveló la encuesta de Pulso Social del DANE, donde el 56,3% de los hogares dijo que su situación económica era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior; y para el 9,3% era mucho peor. Respecto a la situación del país dentro de 12 meses comparada con la actual, el 34,7% manifestó que será igual, el 22,7% mejor y el 24,7% que será peor.

Por otra parte, el 64,9% de los y las jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que en julio de 2022 no tuvo mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace un año; el 28,5% tenía las mismas posibilidades y el 6,6% tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.

Así mismo, el 78,6% dijo que tenía menores posibilidades de que él, ella o alguno de los integrantes del hogar realizara compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos; el 19,8% reportó que tenía las mismas posibilidades y el 1,5% que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.

Futuro incierto

A su vez, en las principales 23 ciudades, el 85,7% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar dijo que él, ella o alguno de los miembros del hogar no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones. El 80,7% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 6,8% dijo que no tenía ingresos.

“Con un nivel de 34,8 puntos estamos en el cuadrante del pesimismo, y vemos que esto se ha acentuado un poco con respecto al nivel que presentó el indicador en junio de 2022”, dijo Julieth Solano, subdirectora general (e) del DANE y quien explicó que en todos los componentes del indicador se observaron caídas, aunque el futuro no se ve muy prometedor, pues la valoración de los hogares frente a la situación económica del país dentro de 12 meses fue una de las que más marcó el deterioro.

Inflación

Por su parte, frente a la pregunta “¿cómo cree usted que se comportarán los precios en el país en los siguientes 12 meses comparados con los 12 meses anteriores?”, 49,4% de las y los jefes de hogar contestaron que aumentarán mucho y 25,2% dijeron que aumentarán igual. Mientras que para la pregunta “¿cómo cree que se comportará el empleo en los próximos 12 meses?”, el 37,7% contestó que permanecerá igual, el 26,4% dijo que disminuirá mucho y el 17,3% que aumentará poco.

Pobreza y desigualdad

El 93,7% de los jefes de hogar opinan que actualmente en Colombia hay desigualdad en el ingreso de entre pobres y ricos. Por rango de edad, el 96,1% de los encuestados que está entre los 10 a 24 años están de acuerdo con esta opinión. Al mismo tiempo, en una escala de 1 a 5, en donde 1 es nada y 5 mucha, el 49,7% cree que el Estado tiene mucha responsabilidad en reducir las diferencias en ingresos entre pobres y ricos, el 27,4% cree que la responsabilidad es principalmente de las empresas privadas y el 21,6% lo atribuye a las personas de altos ingresos.

En cuanto a la opinión sobre el porcentaje de la población del país que es pobre, el 46,3% de los jefes de hogar opinó que entre el 61 al 80, y por sexo esta distribución es prácticamente igual entre hombres y mujeres: 46,0% y 46,6%, respectivamente.