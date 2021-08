POT recibe concepto positivo del Consejo de Participación

En horas de la mañana, la Administración Distrital recibió un concepto positivo del Consejo de Participación (CTPD) al Plan de Ordenamiento Territorial, y la alcaldesa Claudia López se comprometió a incorporar varias de las sugerencias que se le hicieron al articulado.

“En democracia el trámite del Plan de Ordenamiento Territorial va a continuar con las recomendaciones que como la ley determina, son consultivas pero no vinculantes del CTPD, pero no por eso menos importantes para nosotros. Qué la ley no las determiné como vinculante no significa que para este gobierno y que para mí en lo personal no sean importantes", dijo la mandataria.

A renglón seguido, agregó que "así como nosotros apreciamos que se tomarán el tiempo y el cuidado para estudiar las centenas de páginas del proyecto del POT que les entregamos, nosotros nos tomaremos el tiempo el compromiso y el rigor para leer sus recomendaciones y tratar genuinamente de incorporarlas, sin desvirtuar la propuesta de POT que ganó en las urnas, que es la democrática, la legitima y la que vamos a llevar al Concejo de Bogotá".

López recordó que los dos POT que propusieron las ultimas dos administraciones de Enrique Peñalosa y Gustavo Petro, recibieron un concepto negativo del CTPD, mientras que hoy lo que se entregó fueron recomendaciones constructivas y propositivas para que se apruebe y no para que se niegue.

“La propuesta anterior, de ambos gobiernos, tenían diferencias sustanciales con nosotros y por eso complace que esta propuesta no reciba un concepto negativo sino un documento riguroso de recomendaciones para mejorar el Plan”, añadió.