Para el 64,8% de las familias su economía es peor que hace un año

Pese a que ha mejorado el nivel de ingresos de las familias este año, debido a que hay más empleo y la reactivación económica está en plena actividad, la percepción de los hogares en esta materia no aumentó y por el contrario empeora.

Así lo refleja la última Encuesta de Pulso Social del DANE. Al preguntar por la situación económica del país en julio de 2021, el 64,8% confirmó que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior, y para el 15,5% era mucho peor. De la misma forma, el 38,4% manifestó que dicha situación será igual dentro de doce meses, y el 24,9% dijo que será peor.

Esta percepción, pese a todo, contradice un poco los resultados de los ingresos de los hogares, y en el que se destaca que, aunque perdieron $35 billones desde marzo del año pasado hasta enero de este año, producto de los despidos de algún miembro y que afectó la economía de las familias, en julio de este año ya estaban recuperando $10,9 billones de recursos, producto de un aumento en la generación de puestos de trabajo.

Sin embargo, en el pulso social que da a conocer la entidad de estadística, señala que el 69,8% de los jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que en julio de 2021 no tenía mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace 12 meses. Solo el 2,4% dijo que sí tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.

Compras

Así mismo, el 85,3% dijo que tenía menores posibilidades de que él o ella, o alguno de los integrantes del hogar, realizara compras de muebles, televisor, lavadora, u otros aparatos electrónicos; el 14,2% confirmó que tenía iguales posibilidades que un año atrás, y el 0,6% sostuvo que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.

Otro elemento que contrasta con esta percepción son las cifras que da a conocer sobre el gasto la firma Raddar. Sostiene que el gasto hasta julio fue de $78,4 billones, lo que representó un crecimiento del 11% frente al mismo mes del año pasado. En términos reales el aumento fue de 7%.

Esta cifra sumada a una inflación anual del 4% causa un decrecimiento de la capacidad de compra del Salario Mínimo Legal Vigente Real de -0,5%. Ello afecta principalmente a la población de bajos ingresos, que también viene siendo impactada por el aumento de los precios de los alimentos.

Indica la firma especializada en análisis de consumo, que en lo que lleva corrido del 2021, el gasto ha sido de $463 billones, lo que implica un crecimiento corriente de 7,5% frente al acumulado de enero a julio del año pasado.

El gasto

En el informe de julio, se indica como el gasto de los hogares siguió apalancado por la tarjeta de crédito, lo que podría generar mayores costos en el servicio de deuda de los hogares.

En concreto, la colocación crediticia en los hogares por parte del sector financiero a través de tarjetas de crédito y créditos de consumo e hipotecario, creció en julio 98%.

A diferencia de otros meses, el gasto en volúmenes en todas las ciudades se encontró por encima del registrado en el periodo prepandemia. En cuanto al gasto per cápita, este indicador también refleja una recuperación; no obstante, la presión demográfica en algunas ciudades podría generar un menor gasto.

De otra parte, la encuesta de pulso social, señala que el 9,6% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar sostuvo en julio que él o ella, o alguno de los miembros del hogar, tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones.

Ciudades

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 77,3% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos, y el 11,2% dijo que no tenía ingresos.

Por ciudades, en el trimestre mayo-julio de 2021, el 92,9% de estas personas en Bucaramanga confirmó que no tenía dicha posibilidad de ahorro, mientras que el 2,8% dijo que no tenía ingresos. En Sincelejo, estas proporciones fueron 47,2% y 40,3%, respectivamente. Por último, el 97,2% de las personas en las 23 ciudades y áreas metropolitanas dijo que ellos, o algún miembro de su hogar, no están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos dos años; y el 90,5% no está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda en ese mismo rango de tiempo.

De otro lado, y teniendo en cuenta la consulta del DANE, el 97,2% de las y los jefes de hogar dijo que ellos, o algún miembro de su hogar, no están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos dos años; y el 90,5% no está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda en ese mismo rango de tiempo.

Por otro lado, el Indicador de Confianza del Consumidor -ICC- en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 35% lo que representa un aumento de 3,3 puntos frente al registrado en junio de ese mismo año. Por sexo, este indicador fue 35,2% para los hombres y 34,9% para las mujeres. El 46,5% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en julio de 2021 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, y para el 42,4% era igual. Al mismo tiempo, para el 48,3% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 15,3% será peor.

Recuadro

Manejo de pandemia

De acuerdo con la Encuesta Pulso Social, en julio de 2021, el 81,0% de los jefes de hogar no se han contagiado de coronavirus, y el 18,3% estuvo contagiado y se recuperó. Durante los últimos siete días previos a la encuesta y como consecuencia de haber estado contagiado de coronavirus, el 31,6% ha sentido fatiga o sensación de cansancio permanente.

El 37,4% de los jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en julio de 2021, estar muy preocupado de contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus, mientras que el 30,7% dijo estar un poco preocupado. El 35,4% estaban interesados/as en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus. Durante los siete días previos a la encuesta, el 37,2% de las personas sostuvo que sintió preocupación; el 19,1%, cansancio; y el 14,1%, tristeza. Para sentirse mejor, el 60,1% habló con la familia o amigos, y el 41,7% se enfocó en una actividad que tenía que hacer.

Al preguntar por el principal motivo por el que las personas contestaron que no estaban interesadas en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas el 65,9% creía que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos, y el 20,0% no creía que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva.

En los siete días previos a la encuesta, y en comparación con la rutina diaria antes del inicio de la cuarentena o aislamiento preventivo, el 46,0% de las personas que conformaban la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo en julio de 2021 que no se sentía más sobrecargado/a con las tareas laborales, y el 37,7% dijo que no realizaba estas tareas o que no tenía empleo.

Con relación a las tareas domésticas, el 75,7% dijo que no sentía una sobrecarga, mientras que el 19,6% sí la sentía. Así mismo, durante los siete días previos a la encuesta y como consecuencia de la cuarentena, el 0,7% de las personas confirmó que su hogar dejó de acceder o disminuyó el acceso al servicio de empleada/o doméstica/o. Esto refleja un aumento de 0,2 puntos porcentuales frente al porcentaje de junio de 2021.