POT: Consejo de Participación no definió su concepto

El Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), después de 43 días de analizar la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), entregó a la Administración Distrital un documento completo que contiene recomendaciones al mismo.

No obstante, y pese a que no definió un concepto sobre el articulado, la alcaldesa Claudia López celebró su resultado al recordar que las dos últimas propuestas de las administraciones anteriores (Enrique Peñalosa y de Gustavo Petro) recibieron un concepto negativo, “mientras que hoy lo que se entregó fueron recomendaciones constructivas y propositivas para que se apruebe y no para que se niegue”.

“La propuesta anterior, de ambos gobiernos, tenía diferencias sustanciales con nosotros y por eso complace que esta propuesta no reciba un concepto negativo sino un documento riguroso de recomendaciones para mejorar el Plan”, indicó la mandataria. A este respecto, una fuente que prefirió permanecer anónima, le confirmó a EL NUEVO SIGLO que el Consejo Territorial no quiso votar ni por positivo ni por negativo.

Participación

Ahora, una de las cosas sobre la cual varios miembros del Consejo territorial llamaron la atención fue sobre la demanda de vivienda, especialmente vivienda social.

“Hubo baja participación y falta de información. Toda ella se enmarcó en una socialización de contenidos técnicos, teóricos construidos desde los escritorios de la Administración Distrital. Es necesario que para mejorar el contenido de este documento y poderlo validar, volver a desarrollar procesos que conduzcan a que la participación ciudadana pueda ser realmente tenida en cuenta”, indicó ayer el miembro de la comisión de participación del Consejo, Wegner Roncancio.

Punto aparte, la alcaldesa Claudia López se comprometió a incorporar varias de las sugerencias que se le hicieron al articulado.

“En democracia el trámite del Plan de Ordenamiento Territorial va a continuar con las recomendaciones que como la ley determina, son consultivas pero no vinculantes del Consejo, pero no por eso son menos importantes para nosotros. Que la ley no las determine como vinculante no significa que para este gobierno y que para mí en lo personal no sean importantes. Son muy importantes, y así como nosotros apreciamos que se tomarán el tiempo y el cuidado para estudiar las centenas de páginas del proyecto del POT que les entregamos, nosotros nos tomaremos el tiempo el compromiso y el rigor para leer sus recomendaciones y tratar genuinamente de incorporarlas, sin desvirtuar la propuesta de POT que ganó en las urnas, que es la democrática, la legítima y la que vamos a llevar al Concejo de Bogotá”, indicó la alcaldesa López.

El proceso continúa

Entendiendo que tiene diferentes etapas, actores y escenarios, la alcaldesa Claudia López fue clara al advertir que la voz democrática y decisoria, que decidió la ley que tuviera el Concejo de Bogotá, también será tenida en cuenta.

“Con los concejales y concejalas de Bogotá nos hemos venido reuniendo a la par que con el CTPD como nos corresponde, como un gobierno democrático. Pero será allá, en el Concejo, en donde está la última voz. Celio Nieves, el presidente de la Comisión del Plan en donde se radicará la propuesta el próximo 10 de septiembre sin falta, me ha expresado que es voluntad no solo de él sino del Concejo, que durante el trámite legal y decisorio continúe un muy amplio proceso de participación y deliberación con la ciudadanía. Cuya posta pasará a ser liderada por la mesa directiva primero de la comisión y luego de la plenaria. Entonces el proceso de concertación continúa”, añadió la mandataria.

Por último, López se refirió a cómo el Congreso de la República aprobó una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, que hoy es ley de la República, y que le da un mandato legal de profundizar la descentralización y desconcentración local de la ciudad a esta Administración Distrital. ¿Por qué se refirió a esto? Porque ello implica la división político-administrativa y económica de la ciudad, y eso está incluido en el POT.

“Bogotá es una ciudad muy grande, de cerca de 8 millones de personas, y tiene localidades más grades que ciudades capitales de Colombia. Administrar Kennedy es como administrar Barranquilla pero con una estación de Policía. El Congreso decidió que Bogotá debe desconcentrarse, que debe tener localidades más pequeñas”, añadió.