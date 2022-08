Lanzan granada contra casa del alcalde de Uribia, La Guajira

La casa del alcalde de Uribia, La Guajira, Bonifacio Henríquez Palmar sufrió un atentado con granada de fragmentación, la noche de este martes 24 de agosto.

En esta residencia vivía el mandatario con su madre y una hermana, que por fortuna no se encontraban en el lugar; ya que se encontraban en Bogotá en la realización de varias diligencias.

El alcalde comentó que ha recibido amenazas vía WhatsApp y por ello ha pedido acompañamiento al Gaula. Sin embargo, de acuerdo con el mandatario, estas acciones estarían relacionadas con retaliaciones políticas.

"Hace unas semanas les dijeron a unos familiares que yo debía tener cuidado. Que me querían asesinar por los recientes resultados electorales, pero yo no tengo nada que ver en eso porque no puedo participar en política", indicó.

Tras este atentado, que solo ocasionó daños en la fachada de la vivienda, el alcalde informó que por motivos de seguridad saldrá del país. El mandatario precisó que considera que no tiene un esquema de seguridad, lo suficientemente robusto ya que esta compuesto por dos escoltas y un vehículo no blindado, dejándolo en altas condiciones de vulnerabilidad.

La policía no ha emitido comunicado formal de este hecho.