Prevén que las tasas de interés solo bajarían hasta 12% este año

MIENTRAS los mercados reclaman mejores tasas de interés para la reactivación de la economía, la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo señala que esa disminución solo llegaría hasta el 12% al final de este año.

Uno de los primeros indicadores lo dio en julio pasado la Junta Directiva del Banco de la República cuando decidió dejar inalterada la tasa de intervención en 13,25% y por lo menos mandó señales positivas al mercado.

Sin embargo, en la próxima reunión del banco central en que se tomará decisión de política monetaria será el 29 de septiembre de 2023 y en la misma no se esperan cambios.

En el informe del centro de pensamiento, se estima que para este mes y noviembre los analistas esperan que la tasa de intervención se ubique en 13,25% y 12,75%, respectivamente. También anticipan que la tasa de intervención se ubique en 8,75% en agosto de 2024.

Asimismo, el estudio señala que para este mes el pronóstico de crecimiento para 2023 se ubicó en un rango entre 1,1% y 1,5%, con 1,2% como respuesta mediana (0,2 puntos porcentuales (pps) menor que en la edición de julio de 2023). Sin embargo, para este nivel mediano para 2024 se situó en 2,0%, ubicándose en un rango entre 1,7% y 2,5%.

Expectativas

Las expectativas del crecimiento del segundo trimestre de 2023 se ubicaron en un rango entre 0,3% y 1,2%, con 0,8% como respuesta mediana (1,0% en la edición de julio). Esto contrasta con el dato observado de 0,3% publicado por el DANE. El pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre del 2023 se ubicó en 0,7%.

Además, respecto a la inflación, señalan que, en julio, la inflación anual se situó en 11,78%, inferior al pronóstico de los analistas (11,64%). En agosto, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 11,16% (en un rango entre 11,10% y 11,30%).

En ese mismo sentido, los analistas prevén que a final de año la inflación cierre en 9,20% (en un rango entre 8,90% y 9,68%), evidenciando un ligero aumento frente a la edición anterior (9,16%), por lo que las expectativas de inflación se mantienen fuera del rango meta del Banco de la República (2-4%).

Respecto a la tasa de cambio, indica que en julio cerró en $ 3.923, con una apreciación mensual de 6,4%, alcanzando su valor máximo del mes el 12 de julio ($ 4.193) y su valor mínimo el 31 de julio ($ 3.923).

En agosto, los críticos consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $ 3.980 y $ 4.080, con $ 4.030 como respuesta mediana. Para el cierre de 2023, esperan una tasa de $ 4.120, lo que evidencia una disminución frente al pronóstico del mes anterior ($ 4.250).

Petróleo

Por otro lado, en julio, el petróleo de referencia Brent cerró en US$ 85,6, mostrando un incremento mensual de 14,2% y superior en US$ 5,6 frente a lo esperado por los analistas (US$ 80,0). En agosto, los analistas consideran que el precio del petróleo se ubicará en un rango entre US$ 84,0 y US$ 87,0, con US$ 85,0 como respuesta mediana.

Frente a julio de 2023, los administradores de portafolios incrementaron sus preferencias por la deuda privada indexada al IPC, a la DTF y de tasa fija, el efectivo y las acciones locales. Por el contrario, se evidenció una disminución en las preferencias por las acciones internacionales, los fondos de capital privado, TES en UVR y de tasa fija, los commodities, los bonos extranjeros y deuda privada indexada a la IBR.

Por otra parte, en esta edición de la encuesta, las condiciones sociopolíticas se mostraron como el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser elegido por el 25,8% de los analistas (contra 24,2% el mes anterior). La política monetaria se ubicó en segundo lugar con 22,6% de la participación (contra 27,3% el mes anterior). Le siguen, en su orden, la política fiscal y el crecimiento económico.