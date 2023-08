Denuncian posible abuso sexual de niña de 6 años en Bogotá

En la mañana de este miércoles un grupo de al menos 30 padres de familia realizó una protesta en frente del Colegio Castilla, ubicado en la localidad de Kennedy. Estaban exigiendo respuestas en relación a un presunto caso de abuso sexual que involucra a una niña de primaria de 6 años.

La mamá de la menor le dijo a Caracol Radio que su hija empezó a tener comportamientos extraños y fue hasta el fin de semana que decidió contar lo sucedido.

“Estábamos de paseo el fin de semana y la niña se me hizo popo en la piscina. Yo me fui a cambiarla y me di cuenta de lo sucedido. Ella me dijo que el jueves (10 de agosto) un niño la tocó en el baño y me contó todo lo que me hizo” comentó la madre.

“Estoy pidiendo que se revisen las cámaras de seguridad. Da la casualidad que las únicas dos cámaras que podrían identificar al agresor están dañadas. Es muy grave lo que está pasando porque no es el primer caso que se registra en este colegio”, agregó.

Según la madre, la institución educativa tuvo conocimiento del caso el pasado lunes 14 de agosto, pero hasta el momento no ha tomado ninguna medida al respecto.

En relación a este incidente, se señala a un estudiante menor de edad de la institución como presuntamente involucrado, y se denuncia la falta de acción por parte de las directivas escolares y las autoridades pertinentes en este caso. "Necesitamos justicia, que renuncie la rectora", es lo que manifiestan en frente de las instalaciones del Colegio Castilla.

Se conoce que funcionarios de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) ya están presentes en el lugar para actuar como mediadores entre los padres que están protestando y la dirección del colegio.